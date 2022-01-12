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Kültür-Sanat

'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 2. filmi oldu

12 Ocak 2022 16:16

Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrollerini paylaştığı Adam McKay filmi, 'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 2. filmi oldu.
 

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2021'in son günlerinde "Don't Look Up" isimli bilim kurgu filmini yayınladı. Bu film, özellikle de oyuncu kadrosu ile dikkat çekmişti. 24 Aralık'ta ilk kez yayınlanan film, beklentileri karşıladı ve kısa bir süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Bugüne dek 321,5 milyon saat izlenen film, 2018 yapımı Bird Box'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok izlenen ikinci Netflix filmi haline geldi. Zirvede ise 364 milyon saat izlenen Red Notice yer alıyor.

 

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