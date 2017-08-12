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Yaşam
Deutsche Welle

Domuzdan insana organ naklinde bir engel daha aşıldı

Amerikan bilim insanları, domuzdan insana organ naklinde önemli engellerden birini aşmayı başardı. Domuz DNA'sında insanı enfekte eden 25 retrovirüsü bulundurmayan domuz yavruları klonlandı.

12 Ağustos 2017 16:52

Organ nakli söz konusu olduğunda, domuzun genetik kodunda yer alan ve insan dokularını enfekte eden 25 endojen retrovirüs büyük sorun teşkil ediyor. Amerikan bilim insanları, domuzdan insana organ naklinde sorun yaratan bu 25 virüsü temizlemeyi başardı.

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Massachusetts merkezli eGenesis adlı firmadan bilim insanları gen değiştirme teknolojisiyle bu retrovirüsleri içermeyen bir domuz yavruları klonladı.

Araştırmacılara göre, bu başarı, insanların domuz retrovirüsüyle enfekte olma riski bulunmaksızın, domuzdan insana organ naklinin yolunu açmada yardımcı olabilir. Ancak yine de bazı zorluklar bulunuyor.

Organ büyüklüğü benzer

Organ naklinden başka tedavi imkanı bulunmayan rahatsızlıklarda domuzdan organ nakli önemli bir fırsat olarak görülüyor. Organ transferinde yeterince insan organı bulunamaması, araştırmacıları hayvanlar üzerinde deneylere yöneltmişti. Domuzlar organ büyüklükleri insanınkine benzer olduğu için önemli bir organ kaynağı olarak görülüyor. Bilim insanları özellikle domuzlardan kalp, böbrek, karaciğer ve akciğer transferine odaklanıyor.

United Network for Organ Sharing adlı kuruluşun verilerine göre, ABD'de her gün ortalama 20 insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor.

Massachusetts merkezli eGenesis adlı firmadan araştırmacılar yaptıkları bu son çalışmada, CRISPR yani bir çeşit moleküler makas olarak işlev gören ve gendeki istenmeyen bölümleri kesen teknolojiden yararlandı.

Bilim insanları, sorunlu retrovirüsleri içermeyen domuz genleri yarattı ve daha sonra domuz embriyosu oluşturmak için klonlama tekniğini kullandı. Embriyolar normal domuzlara aktarıldı ve anne domuzlar daha sonra klonlanmış yavruları dünyaya getirdi.

Retrovirüssüz dünyaya gelen klonlar uzun süreli etkileri görmek için gözlem altına tutulacak.

eGenesis kurucularından Luhan Yang, "Bu araştırma türler arası virüs aktarımındaki güvenlik endişeleri açısından önemli bir ilerleme teşkil ediyor" dedi.

eGenesis bilim insanları şu anda, organ nakli yapıldığında, insan hastaların bağışıklık sisteminin reddetmeyeceği domuz organları oluşturma konusunda çalışıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters, BS/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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