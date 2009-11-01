Domuz gribine karşı okulda alınması gereken önlemler

Domuz gribine karşı dezenfekte çalışmaları yapılması amacıyla okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birleştirilerek uzatılan tatil yarın sona ererken, Sağlık Bakanlığı, okullarda alınabilecek önlemler çerçevesinde sınıfların, öğretmen odalarının ve diğer odaların hava akımını sağlayacak şekilde sık sık havalandırılmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı, öğretmenlere domuz gribi ve korunma yöntemleri konusunda eğitim verecek “okul eğitimcileri”ne yönelik bir sunum hazırladı.



Griple ilgili genel bilgilerin yer aldığı sunumda, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve önlemler konusunda açıklamalar bulunuyor.



Sunumda, günlük yaşamda sık dokunulan, canlı grip virüslerinin bulunabileceği kapı kolları, bilgisayar klavyesi, cep telefonu, kablolu telefon ahizeleri, uzaktan kumandalar, sandalye, masa, sıra, kalem, kitap ve defter gibi yüzeylerden bulaşabilen domuz gribine karşı alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:



“-Okulda bulunduğunuz ortamı, sınıflarınızı, öğretmen odalarını ve diğer odaları hava akımını sağlayacak şekilde sık sık havalandırın.



-Tokalaşma sonrasında, ellerinizin bütün yüzeylerini ve parmak aralarını su ve sabun ile iyice köpürterek yıkayın. Yıkama süresi en az 20–30 saniye olmalıdır.



-Ellerinizi yıkadıktan sonra, tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulayıp, musluğu bu havlu ile kapatın. Havluyu çöp kutusuna atın.



-Su bulamadığınız durumlarda alkol bazlı el dezenfektanlarını da el temizliği için kullanabilirsiniz.

-El dezenfektanlarını kullanırken elleriniz kuruyuncaya kadar ovun.

-Alışveriş merkezleri, tiyatro, sinema, spor salonu gibi kapalı alanlar ve çok kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçının. Unutmayın; grip hastalığı kişiden kişiye kolay bulaşabilen bir hastalıktır.

-Tokalaşma ve kucaklaşma gibi yakın temasa bir süre ara verin.



-Hasta kişilere çok gerekmedikçe ziyarette bulunmayın.



-Ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın. Mikroplar en çok kirli yüzey ve eşyalara dokunmayla bulaşır.



-Domuz gribine yakalandığınızı düşünüyorsanız çevrenizdekilere bulaştırmamak için evinizden dışarı çıkmayın. Beslenmenize dikkat edin, dengeli beslenin, bol sıvı tüketin. Odanızı sık sık havalandırın, bol bol istirahat edin, doktor tarafından önerilmemiş ilaç kullanmayın.

-Öksürdüğünüzde ya da hapşırdığınızda; ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık kağıt mendil ya da mendil bulamadığınızda giysinizin kolu ile kapatın.



-Kağıt mendili bir kez kullanın, kullandıktan sonra çöp kutusuna atın ve ellerinizi yıkayın.

-Hijyen kurallarına ek olarak, hasta olmayanlara hastalığınızı bulaştırmamak için çevrenizdekilerle aranızdaki mesafeyi sınırlandırın, maske kullanın.



-Dışarı çıkmanız çok gerekliyse yine maske kullanın.



-Hastalık belirtileriniz geçinceye kadar evde istirahat edin.”



Hangi durumlarda doktora başvurulmalı?



Sağlık Bakanlığı, “5 günden fazla süren, 38 derece ve üstü ateş, koyu, iltihaplı balgam, zor nefes alma veya nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ishal ve kusma” gibi durumlarda bir hekime başvurulmasının faydalı olacağını bildirdi.



Bu arada, Sağlık Bakanlığı yetişkin ve çocuklara yönelik benzer korunma önlemlerine yer verilen afiş, broşür ve filmler de hazırladı.



Gripten korunmada alınabilecek kişisel önlemlere dikkat çekilen afişlerde, doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanılmaması, çocuklara ateş düşürücü olarak kesinlikle aspirin verilmemesi uyarısında bulunuldu.

