Domuz gribinden ölenlerin sayısı 195'e yükseldi

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En son 26 Kasım 2009, perşembe günü Bakanlık tarafından yapılan ve ölü sayısının 161 olduğunu bildiren açıklaması sonrası bugün (30 Kasım 2009), vakalarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.Bakanlık, son üç gün içerisinde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini, domuz gribi salgını nedeniyle toplam ölümlü vaka sayısının 195'e yükseldiğini açıkladı.Açıklamada hastanelerde yatan hasta sayısının 287'ye yükseldiği, bu hastalardan 94'ünün yoğun bakımda bulunduğu, 38 hastanın ise solunum destek cihazına bağlı olduğu belirtildi.Bakanalık açıklamasında, ölenlerin yüzde 35'inin 50 yaş altında olduğu belirtilerek, 6 ay-50 yaş arasındaki insanların aşılamasının yapılacağı ifade edildi.Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamanın tam metni şu şekilde:"Pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı maalesef 195 olmuştur.Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 287’dir. Bunların 94’ünün takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 38 hasta ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir.Ölümlerin görüldüğü illerimiz ve ölüm sayıları şu şekildedir:Vefat edenlerin 69’u (%35) 50 yaş altındaki, daha önce sağlıklı olduğu bilinen kişilerdir.Bu durumu dikkate alan Pandemi Yürütme Kurulumuz, 50 yaşına kadar olan vatandaşlarımızın bir kronik hastalıkları bulunmasa bile aşılanabilmelerine karar vermiştir. 2 Aralık 2009 tarihinden itibaren aşı uygulanacak yaş grubu 6 ay-50 yaş arası sağlıklı kişiler, 6 aydan büyük olmak kaydıyla kronik hastalığı olan kişiler ve sağlık personeli şeklindedir. Ayrıca; itfaiye, elektrik-su-doğal gaz arıza, ulaşım, iletişim, asayiş ve güvenlik hizmetleri gibi günlük hayatın idamesinde önemli görevleri olan meslek mensupları da yaş sınırı gözetilmeksizin aşılanabileceklerdir.Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı sağlık ocakları, aile hekimliği merkezleri ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır."