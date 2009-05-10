T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Domuz gribi yayılmaya devam ediyor

Domuz gribi virüsü en son Panama, Japonya ve Avustralya'da tespit edildi. Brezilya'da insandan insana domuz gribi virüsü bulaştı.

10 Mayıs 2009 03:00

Domuz gribi virüsünün son tespit edildiği ülkeler Panama, Japonya ve Avustralya. Brezilya'da insandan insana domuz gribi (H1N1) virüsünün bulaştığı bildirildi. 

Japonya’da vaka sayısı 4’e çıktı

ABD’de 1 kişi daha hayatını kaybetti

Milas'ta domuz gribi alarmı

Virüsün yayılması engellenemezken; Panama, Japonya ve Avustralya’da da vaka görüldü.

Domuz gribi virüsünün yayıldığı ülke sayısı 29'a ulaştı. Japonya'da 3, Panama ve Avustralya'da da birer kişi tedavi altında. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 3 bin 400'ü geçti.

En fazla vakanın görüldüğü Meksika'da ölenlerin sayısı da 45'e yükseldi. Virüs, şu ana kadar Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ölümlere neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsten 2 milyar kişinin etkilenme riski bulunduğunu bildirdi.

Virüs Brezilya’da insandan insana bulaştı

Brezilya'da insandan insana domuz gribi (H1N1) virüsünün bulaştığı bildirildi. Brezilya Sağlık Bakanı Jose Gomes Temporao, bunun ülke sınırları içinde virüsün insandan insana bulaştığı ilk vaka olduğunu belirtti.

Temporao, düzenlediği basın toplantısında, "9 şüpheli vakaya yapılan testler sonucunda, Santa Catarina bölgesindeki iki kişi arasında sınırlı bir bulaşma olduğunun anlaşıldığını" söyledi.

Yetkililere göre, Brezilya'da kesinleşen domuz gribi vakası 6'ya çıktı.

Bu arada H1N1 virüsünün yol açtığı yeni grip türünden ilk ölümlü vakanın meydana geldiği Kanada'daki hastanın, Meksika'ya seyahat etmediği bildirildi.

Meksika ve ABD'den sonra domuz gribinden ölümlü vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Kanada'daki sağlık yetkilileri, 28 Şubatta ölen 30'lu yaşlardaki kadının Meksika'ya gitmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Meksika dışında tespit edilen domuz gribi hastalarının, genelde Meksika'dan geldiği ortaya çıkıyordu.

İngiltere'de 9 yeni vaka daha görüldü

İngiltere'de H1N1 virüsünün neden olduğu 9 vaka daha görülürken, toplam vaka sayısı 48'e yükseldi.

Yeni vakalardan 6'sı, Londra'da birkaç öğrencinin hastalandığı bir okuldaki çocuklarda tespit edildi. Okul kapatılırken, personel ve öğrencilere antiviral ilaçlar verildi.

Diğer vakalar ise Londra, İngiltere'nin orta kesimleri ve İskoçya'nın güneybatısındaki yetişkinler arasında görüldü.

İngiltere'de şimdiye kadar domuz gribinden ölen olmadı, tüm vakalar hafif. Ülkede, hastalanan kişilerin çoğunun, hastalığın merkezi olan Meksika'yı ziyaret ettikleri veya bu ülkeyi ziyaret eden kişilerle yakın temas kurdukları belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24