Domuz gribi yayılmaya devam ediyor

Virüs Brezilya’da insandan insana bulaştı

İngiltere'de 9 yeni vaka daha görüldü

Virüsün yayılması engellenemezken; Panama, Japonya ve Avustralya’da da vaka görüldü.Domuz gribi virüsünün yayıldığı ülke sayısı 29'a ulaştı. Japonya'da 3, Panama ve Avustralya'da da birer kişi tedavi altında. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 3 bin 400'ü geçti.En fazla vakanın görüldüğü Meksika'da ölenlerin sayısı da 45'e yükseldi. Virüs, şu ana kadar Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ölümlere neden oldu.Dünya Sağlık Örgütü, virüsten 2 milyar kişinin etkilenme riski bulunduğunu bildirdi.Brezilya'da insandan insana domuz gribi (H1N1) virüsünün bulaştığı bildirildi. Brezilya Sağlık Bakanı Jose Gomes Temporao, bunun ülke sınırları içinde virüsün insandan insana bulaştığı ilk vaka olduğunu belirtti.Temporao, düzenlediği basın toplantısında, "9 şüpheli vakaya yapılan testler sonucunda, Santa Catarina bölgesindeki iki kişi arasında sınırlı bir bulaşma olduğunun anlaşıldığını" söyledi.Yetkililere göre, Brezilya'da kesinleşen domuz gribi vakası 6'ya çıktı.Bu arada H1N1 virüsünün yol açtığı yeni grip türünden ilk ölümlü vakanın meydana geldiği Kanada'daki hastanın, Meksika'ya seyahat etmediği bildirildi.Meksika ve ABD'den sonra domuz gribinden ölümlü vakanın görüldüğü üçüncü ülke olan Kanada'daki sağlık yetkilileri, 28 Şubatta ölen 30'lu yaşlardaki kadının Meksika'ya gitmediğinin tespit edildiğini kaydetti.Meksika dışında tespit edilen domuz gribi hastalarının, genelde Meksika'dan geldiği ortaya çıkıyordu.İngiltere'de H1N1 virüsünün neden olduğu 9 vaka daha görülürken, toplam vaka sayısı 48'e yükseldi.Yeni vakalardan 6'sı, Londra'da birkaç öğrencinin hastalandığı bir okuldaki çocuklarda tespit edildi. Okul kapatılırken, personel ve öğrencilere antiviral ilaçlar verildi.Diğer vakalar ise Londra, İngiltere'nin orta kesimleri ve İskoçya'nın güneybatısındaki yetişkinler arasında görüldü.İngiltere'de şimdiye kadar domuz gribinden ölen olmadı, tüm vakalar hafif. Ülkede, hastalanan kişilerin çoğunun, hastalığın merkezi olan Meksika'yı ziyaret ettikleri veya bu ülkeyi ziyaret eden kişilerle yakın temas kurdukları belirtiliyor.