"Domuz gribi virüsü H1N1, artık sezonluk bir hastalık; korunmak için bilindik önlemler yeterli"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, 2009'da pek çok ölüme neden olduğu gerekçesiyle korkulan bir hastalık haline gelen ve halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün artık sezon gripleri (influenza) arasındaki yerini almaya başaldığını söyledi. Ünal, korunmak için bilinen önlemlerin alınmasının yeterli olacağını ifade ederken, aşılanmanın daha etkili olabileceğini belirtti.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı ekim ayı başından itibaren (40’ıncı hafta) grip izlemine başlıyor. 25-31 Aralık 2017’de Türkiye’nin farklı illerinde grip şüpheli 130 hastanın numunesini çalışan referans laboratuvarlarının 23’ünde influenza A (H1N1), 8’inde ise influenza B virüsü tespit edildi.

Diğer vakalar RSV, rino gibi soğuk algınlığına yol açan virüsler. Grip vakaları Türkiye’de genellikle 40’ıncı haftadan itibaren görülmeye başlıyor. 45 ve 46’ıncı haftalardan itibaren de atağa geçiyor. Havanın soğuması ve kapalı, kalabalık ortamlarda zaman geçirilmesi bulaşmayı artırıyor. Prof. Dr. Serhat Ünal, gripten korunmak için sağlıklı yaşam kurallarına uymanın yetmeyebileceğini, aşılanmanın etkili bir korunma yöntemi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünal, her yıl olduğu gibi kışın başlangıcı ve süresi boyunca grip hastalığının (H1N1 dahil) görüleceğini hatırlattı.

Kişisel koruma önlemleri

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün önerdiği kişisel korunma önlemleri şöyle:

- Hasta kişiler ile yakın temastan kaçının.

- Grip benzeri bir hastalık geçiriyorsanız evde dinlenin.

- Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla teması sınırlandırın.

- Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağzı kağıt mendille kapatın, kullandığınızı kağıt mendil çöp kutusuna atın.

- Sabun ve suyla ellerinizi sık sık yıkayın.

- Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçının.

Grip aşısı SGK'dan

Mevsimsel grip Türkiye ve dünyada her yıl milyonlarca insanı etkiliyor. Bilindiğinden çok daha fazla sayıda hastane yatışları ve ölümlere neden oluyor. Tıbbi adı influenza olan grip, influenza virüsünün neden olduğu bir akut solunum yolu hastalığı. Grip ile diğer etkenlerin (mikropların) neden olduğu akut solunum yolu enfeksiyonları ayırt edilemiyebiliyor. Grip genellikle 1-2 haftalık bir sürede tamamen iyileşiyor. Ancak yaşlılar, çocuklar, gebeler, organ nakli nedeniyle bağışıklığı baskılananlar, kronik hastalığı bulunanlar gibi riskli gruplarda ağır komplikasyonlarla seyredebiliyor. Risk grubundakilerin, yılda bir defaya mahsus olmak (eylül-ekim-kasım-aralık-ocak aylarında) üzere grip aşısı bedelleri, SGK tarafından karşılanıyor. Bu kişiler hekime başvurarak reçeteyle eczanelerden aşılarını alabiliyor.

"Antibiyotikle olmaz"

Risk gruplarındaysanız grip geçirdiğinizi düşündüğünüzde hekime müracaat edin. Ayrıca, grip geçirdiğinizde belirtileriniz ağırlaşırsa (nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, öksürük gibi) yine bir hekime başvurun ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçları kullanın. Antibiyotikler virüsler üzerinde etkili değil. Dolasıyla grip antibiyotikle tedavi edilmez.