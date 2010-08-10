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Sağlık

Domuz gribi salgını sona erdi!

Dünya Sağlık Örgürü, domuz gribi salgının sona erdiğini açıkladı.

10 Ağustos 2010 03:00

T24 -Dünya Sağlık Örgürü, domuz gribi salgının sona erdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre salgın sonrası dönemle birlikte normal grip vakalarının arttığına ve domuz gribi vakalarının da yerelleşmeye başladığına dikkat çekildi.

Dünya nüfusunun, yapılan aşılarla domuz gribine karşı bağışıklık kazandığı ifade edilen açıklamada, bu bilgilerin Domuz Gribi Güvenlik Komitesi tarafından verildiği ifade edildi.

Domuz gribinin mutasyona uğradığının altının çizildiği açıklamada, bu hastalığın tamamen yok olmadığı belirtildi.

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