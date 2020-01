T24 - H1N1 domuz gribi geri döndü. İki yıl önce 17 bin kişiyi öldüren H1N1’e Türkiye’de de rastlandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, “Korkmayın. H1N1’in artık mevsimsel gripten farkı kalmadı” dedi.



Soğuk kış aylarının iyice bastırmasıyla birlikte H1N1 domuz gribi yeniden görülmeye başlandı. 2009 ile 2010 arasında tüm dünyada 17 bin kişinin ölümüne yol açan H1N1 virüsüne Türkiye’de rastlandığı açıklandı. Burak Kara'nın Vatan gazetesindeki haberine göre; Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Kurulu Başkanı Mehmet Ali Torunoğlu, H3N2v virüsünün Türkiye’de yayılma riski ile ilgili şunları söyledi:



“Normal grip hastalığını izleyen bir sistemimiz var, 17 ilden numune alıp sürekli izliyoruz. Aralarında halk arasında ‘domuz gribi’ de denilen ve 2009’da görülen H1N1 virüsü de çıkıyor, ama bunu artık mevsimsel grip olarak yaşıyoruz. Pandemi dediğimiz durum yok. Aşı içeriğiyle örtüşüyor. Şu an dolaşımda olan 100’ün üzerinde virüs var ve tüm bunlar aşılarda var” diye konuştu.

Yeni virüs korkutuyor



H1N1’in kontrol altına alındığını ve buna karşı gerekli aşıların geliştirildiğini söyleyen Torunoğlu, ABD’de yeni yeni görülen ve 12 kişide görülen H3N3v adlı yeni domuz gribi virüsüne dikkat çekti. Torunoğlu, “Tüm dünya 186 laboratuvarda virüs yayılım ve dolaşımları takip altında, Türkiye’de bu sistemin bir parçası, böylece Amerika’da lokal görülen H3N2v virüsünü de takipteyiz. Şu an yayılım yok. Bu nedenle ülkemiz için endişe edilecek bir durum şu an için sözkonusu değil” dedi. Pandemi sonrası virüslerin yok olmayacağını söyleyen Torunoğlu, “Türkiye’de domuz gribinden 656 kişi hayatını kaybetmişti. Bu nedenle risk grupları her zaman dikkatli olmalı. Şu an aşı sezonu geçti ama aşı yaptırmayan risk grupları yine de aşı yaptırsın. Grip mayıs ayı ortalarına kadar sürecek” dedi.