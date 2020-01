Domino's Pizza'dan 30 dakika kuralı uyarısı: Dikkat beleşçi müşteri!

Alınan siparişlerin soğumadan adrese 30 dakikada teslim edeceği garantisini müşterilerine veren fast food zincirlerinden Domino’s Pizza’nın Çekmeköy şubesinin, bu kuraldan yararlanan müşterilerini ‘beleşçi’ olarak işaretlediği ortaya çıktı.

Domino’s Pizza’nın da doğruladığı ‘beleşçi’ iddiasını Hürriyet gazetesindeki köşesine taşıyan Erkan Çelebi, ‘beleşçi olarak gösterilen Orçun Aksu adlı müşterinin, sözkonusu fast food zinciri hakkında hakaret davası açmaya hazırlandığını yazdı.

Erkan Çelebi’nin “Domino’s Pizza’da ‘beleşçi’ skandalı” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Domino’s Pizza’nın bazı işgüzar çalışanları, “hediye pizza” uygulamasından yararlanan müşterilerini “beleşçi” ilan etti.

30 dakikada teslim kuralından yararlanan bazı müşterilerin bilgisayar kayıtlarında “Dikkat beleşçi” ibaresi yazıldı. Sipariş verenlerin adres kayıtlarında yer alan bu ibare, pizza kutularının üzerine de yapıştırılınca, skandal resmen ortaya çıktı.

Alınan siparişlerin soğumadan adrese 30 dakikada teslim edeceği garantisini müşterilerine veren fast food zincirlerinden Domino’s Pizza’nın bazı işgüzar çalışanları, zamanında teslim edilmeyen siparişlerde uygulanan “hediye pizza uygulaması”ndan yararlanan müşterileri “Beleşçi” konumuna düşürdü. Buna da, 30 dakikada teslim kuralından yararlanan bazı müşterilerin bilgisayar kayıtlarına “Dikkat! Beleşçi” ibaresinin düşülmesi neden oldu. Sipariş verenlerin adres kayıtlarında yer alan bu ibare, pizzaların soğumaması için konulan kutuların üzerine de yapıştırılınca, “beleşçi” skandalı ortaya çıktı.

Detaylı araştırma başladı

İstanbul Çekmeköy şubesinde yaşanan bu tatsız olayı doğrulayan Domino’s Pizza, bazı müşterilerin yaşamış olduğu bu durumun münferit bir hatadan kaynaklandığını ve Domino’s ailesi için de kabul edilir olmadığını açıkladı. Açıklamada, yaşanan sorunla ilgili detaylı bir inceleme de başlatıldığına yer verildi.

Müşteri çılgına döndü

Okuyucularımızdan Orçun AKSU’nun Hürriyet’in Tüketici Köşesi’ne yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıkan bu skandal, geçtiğimiz günlerde Domino’s Pizza’nın İstanbul, Çekmeköy şubesinde yaşandı. Daha önce verdiği bir siparişin geç teslim edilmesi nedeniyle 30 dakika kuralından yararlanan ve hediye pizza hakkını kullanan Aksu, görevli personelin işgüzarlığı sonucunda şubenin oluşturduğu müşteri adres kayıtlarında, “Beleschi” ibaresiyle yer aldı. Aksu’nun daha sonra verdiği pizza siparişlerde de, bu kayıtlar kullanıldı. Ancak, bu ibare sadece Domino’s Pizza’nın Çekmeköy şube kayıtlarında yer almakla kalmadı. Sipariş sonrası bilgisayar çıkışı alınarak, müşteriye teslim edilen pizzaların kutusuna da yapıştırıldı. Böyle olunca da, pizzaların kutusu üzerinde, müşteri adresinin yanı sıra bir de “lütfen 30 dakika kuralına uyun. Beleschi. Dikkat!” ibaresi de yer aldı. Bunu gören müşteri de çılgına döndü.

Domino’s Pizza’nın tüm şubelerini kapsayan 30 dakika kuralı yüzünden beleşçi olarak gösterilen Orçun Aksu şimdi, sözkonusu fast food zinciri hakkında hakaret davası açmaya hazırlanırken, firma da olayı doğruladı ve incelemeye aldı.

Münferit hataymış

Domino’s Pizza’dan ise şu açıklama yapıldı: “Domino’s Pizza olarak her zaman önceliğimiz müşteri memnuniyetidir ve her hangi bir aksama, gecikme veya hata olmaması için gösterdiğimiz hassasiyet sonsuzdur. Aynı şekilde taahhüt ettiğimiz 30 dakika garantisi de müşterilerimiz ile Domino’s Pizza arasındaki özel bir bağ niteliğindedir. Vaad ettiğimiz sürede kusursuz bir teslimatı gerçekleştirmek bizim görevimiz ve müşterilerimizin de bu garanti ile her türlü beklentisi bizim önceliğimizdir. Bugün Domino’s Pizza olarak ulaştığımız noktada bu vaadimizin ve uygulama şeklimizin yeri büyüktür. Bu doğrultuda müşterimize karşı yapılan hata sonrasında kendisiyle iletişime geçmiş bulunuyoruz. Müşterimize yaşamış olduğu durumun, münferit bir hata olduğunu ve şikâyetlerinin Domino’s Pizza tarafından detaylı incelendiğini aktardık. Domino’s Pizza şubesinde çalışan motorlu kurye elemanlarımızdan şube çalışanlarımıza kadar herkesin periyodik eğitimlere tabi tutulduklarını, hem telefon, hem e-posta, hem de mektup yoluyla üzüntülerimizi bildirdik, telafi için kendisini sipariş safhalarını yakından gözlemleyebilmesi için Çekmeköy şubemize davet ettik.”

Dominos Pizza tarafından konuya ilişkin yapılan başka bir açıklamada da, "17 yıldır sürdürmekte olduğumuz ve şu anda 3000 çalışanımızla sunduğumuz hizmetlerde her zaman önceliğimiz müşteri memnuniyetidir ve her hangi bir aksama, gecikme veya hata olmaması için gösterdiğimiz hassasiyet sonsuzdur. Aynı şekilde taahhüd ettiğimiz 30 dakika garantisi de müşterilerimiz ile Domino's Pizza arasındaki özel bir bağ niteliğindedir. Vaad ettiğimiz sürede kusursuz bir teslimatı gerçekleştirmek bizim görevimiz ve müşterilerimizin de bu garanti ile her türlü beklentisi bizim önceliğimizdir. Bugün Domino's Pizza olarak ulaştığımız noktada bu vaadimizin ve uygulama şeklimizin yeri büyüktür. Bu nedenle bu konuyla ilgili bir hata Domino's ailesi için de kabul edilir değildir. Şikayette bulunan değerli müşterimiz ile iletişime geçilmiş olup, sözlü ve yazılı olarak üzüntümüz ve açılamalarımız iletilmiştir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler sonucunda Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde hızlı servis restoranları kategorisinde 3 sene üst üste birinci olan Domino's Pizza olarak, münferit bir hatadan kaynaklanan bu durumun tüm Domino's Pizza ailesini genelleyerek kullanılması bizler için büyük üzüntü kaynağıdır" denildi.