Dominik vatandaşı çıktı!

Bolu'da yeni açacağı işyerine vergi levhası almak için nüfus cüzdanı örneği çıkarmak isteyen 35 yaşındaki Aydın Oskay, Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğinde ailece Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını öğrendi



Oskay'ın Türk vatandaşı olduğunu söylemesi üzerine, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne geçiş sırasında yapıldığı sanılan hata düzeltildi.



Yeniden Türk vatandaşı olduğu için mutlu olduğunu belirten Oskay, "İşyeri açmak için gerekli vergi levhasını almak üzere nüfus cüzdanı örneği gerekli. Ben de muhtarlığa gittim. Burada kaydım çıkmayınca Nüfus Müdürlüğü'ne gittim. Oradaki görevli kayıtlara bakınca, ailece Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzu söyledi. Çok şaşırdım. Türk vatandaşı olduğumu, 35 yıldır aynı mahallede oturduğumu söyledim. Hata düzeltilerek birkaç gün sonra evrak verildi. Yeniden Türk vatandaşı olduğumuz için mutluyum" dedi.



Oskay, daha önce Dominik Cumhuriyeti'nin adını bile duymadığını belirterek, "Dominik Cumhuriyeti'ni merak edip internete girdim. Karayipler'de bir ada olduğunu öğrendim. Dilini, nerede olduğunu bilmeyiz ama bir süre vatandaşı olduk" diye konuştu.



Bolu İl Nüfus Müdürü Yusuf Kantacı ise kendisine böyle bir hatanın yapıldığı bilgisinin ulaşmadığını belirterek, "Yapılan bir yanlışlık varsa, düzeltilmesi çok normal" dedi.

