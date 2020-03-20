Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinada: Yaşadığım en zor günler

Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Dominik'ten döndükten sonra karantina altına alındı. Kızından ve eşinden ayrı kalan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşadığı zorlukları anlattı.
Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yorumculuk yapan ve 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu, sosyal meyda hesabından karantinada olduğunu söyledi.
"Hayatımda yaşadığım en zor günler"
Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan KOronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndükten sonra kendisini karantinaya aldı. Ailesinden uzak bir yerde karantinada olan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı:
"Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."
Hakan Hatipoğlu kimdir?
Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Yıllar önce katıldığı Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programıyla adını duyuran Hatipoğlu, aynı yarışmadan tanıştığı Gizem Akın ile nikah masasına oturdu.
Milli bir sporcu olan Hakan, Adalarspor'da Su Topu oynadı. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi. Hatipoğlu şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'da yorumcu olarak görev yapıyor.