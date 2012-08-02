Dometes vücüttaki kırışıklığı önlüyor mu?

Domates, zengin vitamin ve minerallerle birlikte cilt sağlığına iyi gelen yapı maddeleri de içeriyor. Bunların başında da sağlıklı bir cilde sahip olmanıza katkı sağlayan ve mucizeler yaratan karoten bazlı likopen pigmenti geliyor.

Uzmanlara göre, sabahları içilen bir bardak domates suyu, cilde iyi gelmesinin yanı sıra, hücreleri de tehlikeli olabilen ultraviyole ışınlarına karşı koruyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen pigmentini vücut kendisi üretemediği için bu maddenin gıda yoluyla alınması sağlık açısından büyük önem taşıyor. Olgunlaşmış bir domatesin 100 gramında 3,9 ila 5,6 miligram likopen bulunuyor. Domates olgunlaştıkça likopen oranı da artıyor.

Bilimsel araştırmalar, domates tüketilmesi yoluyla alınan likopenin güneş yanıklarına karşı koruma sağlayan başlıca etki maddelerinden biri olduğunu gösteriyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Heinrich Heine Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 12 hafta boyunca biraz yağla birlikte günde 40 gram alınan domates salçası, vücutta 2 ila 3 koruma faktörü oluşturuyor. Aynı zamanda doğal bir antioksidan olan likopen, ciltteki kırışıklıklara karşı da etkili. Doktorlar, havuç ve domatesin cildin gerilmesine yardımcı olarak kırışıklık oluşmasını engellediğini kaydediyor.

Domatesin faydaları

Domates, kilo vermeye çalışanların da tüketmesi gereken bir gıda. İçerdiği zengin magnezyum ve C Vitamini, metabolizmanın çalışmasına ve böylece vücut yağlarının yakılmasına destek oluyor. Uzmanlar, cilde iyi gelen domatesle evde yapılabilecek bir maske önerisinde de bulunuyor: İki büyük domatesi soyun, çekirdeklerini ayıklayın ve bir yemek kaşığı balla karıştırın. Temizlenmiş cildinize sürdüğünüz bu maskeyi 10 dakika bekletin ve sonra ılık suyla yıkayın. (Deutsche Welle Türkçe)