Domates salçasından aldığı tat, Koronavirüs olduğunu anlamasını sağladı

Yeni Zelandalı bir genç, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını anladı. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran Yeni Zelandalı gencin testi pozitif çıktı.

Daily Mail’in aktardığına göre, 23 yaşındaki Joshua Dent, ilk belirtileri Avrupa seyahatinden döndükten sonra arabayla havalimanından eve giderken hissetti. Yolda burun akıntısı ve boğaz ağrısı başladı. Yolda geçirdiği birkaç saat içinde rahatsızlığı iyice ilerledi ve belirtilere halsizlik eklendi. Eve ulaştığında yeni bir belirti daha keşfeden Dent, tat duyusunun değiştiği söyledi. Domates salçası yiyen genç, “korkunç metalik tat” hissettiğini anlattı.

Aynı tadın başka yiyeceklerde de devam ettiğini fark eden Dent hastaneye gitti. Dent'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Tedavi gören Dent'in iyileştiği ve evde izolasyona devam ettiği belirtildi.