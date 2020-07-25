Dolunay Kışlalı Edis vefat eden amcası Mehmet Ali Kışlalı'nın ardından yazdı: 87 yıllık yaşamın önünde saygıyla eğiliyorum, yolun açık olsun

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1999 yılında Ankara'daki otomobiline bırakılan bombayla katledilen eski Kültür Bakanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Edis, Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden olan amcası Mehmet Ali Kışlalı'nın vefatına ilişkin olarak, "Senin 87 yıllık yaşamın önünde saygıyla eğiliyorum ve benim amcam olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum... Yolun açık olsun. Hakkım sana helal olsun." diye yazdı.

Dolunay Kışlalı Edis, Facebook'taki hesabından Mehmet Ali Kışlalı'nın vefatı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Dolunay Kışlalı Edis, paylaşımında amcası Mehmet Ali Kışlalı'nın sırdaşı ve akıl hocası olduğunu belirtirken, "Birlikte ağladık, göz yaşı döktük, kavga ettik... Bazen çok serttin, katıydın, otoriterdin.. Ama sevginden bir saniye şüphe etmedim.. Dürüstlüğünden bir saniye şüphe etmedim..." ifadelerini kullandı.

Dolunay Kışlalı Edis'in, Mehmet Ali Kışlalı için yaptığı paylaşım şu şekilde: "46 yıllık hayatımın her anında olduğun için teşekkür ederim.. Büyük mücadeleler verdin hep çalıştın. Geçenlerde konuşmamızda dedin ki “Hayatım çok yoğun çalışarak geçti, açıkçası başka türlü bir yaşam nasıl olurdu bilemiyorum...”



Son yılların sağlık olarak zorlanarak geçmesine rağmen hep şükrettin her haline. Elinden geleni yaptın sağlığını korumak için hep çok disiplinli oldum. ama değiştiremediğin gördüğün noktada hiç isyan ettiğini görmedim hep tevekkülü gördüm sende... Derdin ki; “Tek başına yaşıyor olabilirim ama kalbimde taşıdığım sevginiz sayedinde hiç yalnız olmadım”...

"Birlikte ağladık, gözyaşı döktük, kavga ettik"

En son konuşmamızda bile hafızandaki deliklere rağmen bana dedin ki, “Kaç çocuğum, kaç yeğenim ve torunum var bazen bilemiyorum ama hepiniz sağlıklıysanız ve anlaşıyorsanız bu beni mutlu eder... Amcam benim, ailemizin en büyüğü ve direğiydin hep. Benim özelimdeyse sırdaşım ve akıl hocam... Birlikte ağladık, göz yaşı döktük, kavga ettik... Bazen çok serttin, katıydın, otoriterdin.. Ama sevginden bir saniye şüphe etmedim..



Dürüstlüğünden bir saniye şüphe etmedim... Sapasağlam dimdik ahlaklı bir adamdın. Umarım şimdi biraz dinlenirsin ve ardından çok gözyaşı döktüğün kardeşlerine kavuşursun... Senin 87 yıllık yaşamın önünde saygıyla eğiliyorum ve benim amcam olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum... Yolun açık olsun. Hakkım sana helal olsun. #mehmetalikışlalı #ahmettanerkışlalı."

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