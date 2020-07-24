Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Türkiye basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci Mehmet Ali Kışlalı (87) hayatını kaybetti.

1999 yılında Ankara'daki otomobiline bırakılan bombayla katledilen eski Kültür Bakanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın da ağabeyi olan Mehmet Ali Kışlalı, özellikle, basın tarihinde özel bir yeri olan Yankı dergisini yönettiği yıllarda çok sayıda gazeteci yetiştirdi.

Mehmet Ali Kışlalı kimdir?

1933 Kilis doğumlu olan Kışlalı 1953 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1960 yılında bitirdi.

Gazeteciliğe üniversite yıllarında adım atan Kışlalı, 1957'e kadar Zafer, 1960'a kadar da Yenigün gazetesinde çalıştı.

Fakülte'den mezuniyetinden sonra 1966'ya kadar Milliyet, 1967'den sonra da Tercüman Gazetelerinde görev yaptı. Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç, Emre Kongar, Avni Özgürel, Mehmet Tezkan gibi birçok ismi bünyesinde yetiştirip Türk Basını'na kazandıran haftalık Yankı dergisini çıkarttı.

1962'den sonra aynı zamanda The New York Times, Daily Telegraph ve Time gazete ve dergilerinin Türkiye muhabirliğini yaptı.

Daha sonra 1990 yıllarında Tercüman'da yazılar yazdı, İhlas Haber Ajansı'nın Ankara temsilciliğini yaptı. 12 yıla yakın süre Radikal gazetesinde yazarlık yapan ve mesleğinde birçok ödül alan Kışlalı iki çocuk sahibiydi.

Kışlalı, 1999 yılında arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın abisi ve aynı zamanda Hıncal Uluç ve Öcal Uluç'un kuzeniydi.