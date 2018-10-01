Doludan hasar gören araçlar için Brezilya'dan kaportacı getirildi

Kastamonu'da çok sayıda araca zarar veren dolunun ardından, araçların boyasız tamiri için kente Brezilya'dan kaporta ustaları transfer edildi.

Kentte, 18 gün önce aniden bastıran ceviz büyüklüğünde doluda çok sayıda araç da hasar gördü.

Yaklaşık 10 bin aracın doludan hasar gördüğü tahmin edilirken, araba servisleri talebi karşılamak için başka kentlerden ve yurt dışından kaporta ustalarını Kastamonu'ya getirtti.

Brezilya'dan göçük tamiri için Kastamonu'ya gelen Douglas Sabastiao Nunes Dasilva, göçük onarımının ilk olarak Brezilya'da başladığını belirtti.

Ülkesinde kaporta tamiri alanında çalışan çok sayıda profesyonelin olduğuna işaret eden Dasilva, "Brezilya'dan dünyaya yayılıyor. Işık ve çubuklar yardımıyla arabaları eski haline getiriyoruz. Yeterli donanıma sahipseniz bunu yapabiliyorsunuz. Dolunun ağırlığına göre onarım süresi değişiyor. Kastamonu dolusu çok ağır olduğu için onarım süresi 4 ya da 6 gün sürebiliyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt, Kastamonu'da çok sayıda aracın dolu nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.