​Dolu Kadehi Ters Tut, İstanbul'da dinleyicileriyle buluşuyor

[mecra] teras, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de Bir Baba Indie [mecra] programı kapsamında Dolu Kadehi Ters Tut’u misafir edecek. Bir Baba Indie ekibinden Cihad Satıroğlu ile Tuğçe Yapıcı'nın sunuculuğunu üstlendiği programların ikincisine konuk olacak Dolu Kadehi Ters Tut’tan Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava ile hem söyleşi yapılacak hem de ikilinin sadelik ve samimiyet dolu akustik müzikleri dinlenecek.

Seyircilerin katılımına açık olarak gerçekleşecek söyleşinin ardından akşam, Bir Baba Indie DJ Set ile devam edecek. Etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Dolu Kadehi Ters Tut

2010’dan bugüne beraber müzik yapan Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından 2014’te kurulan Dolu Kadehi Ters Tut, bin yıl önce yaşamış olan Ömer Hayyam’dan ilham aldı.

Ömer Hayyam’ın dışında Özdemir Asaf ve Sabahattin Ali gibi isimlere duydukları ilginin şarkılarında izleri görülen Dolu Kadehi Ters Tut, edebiyat dünyasının da merakını uyandırdı.

Müziklerinde birbirlerinden beslendiklerini söyleyen ikili Polonya’nın Başı Belada albümünün ardından 2016 yılında Aldattın Mı isimli şarkılarına klip çekti. Çok sayıda teklisi olan ikili, 2017’de Dünyanın En İyi Albümü ile dinleyicileriyle buluştu. Tamamını Mürsel Oğulcan Ava’nın yönettiği kliplere sahip olan Dolu Kadehi Ters Tut, kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlendi ve dinlendi. Bağımsız müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan ikilinin başarısının ardındaki sır, samimiyetlerine bağlanıyor.

Bir Baba Indıe

2009 yılında kurulan Bir Baba Indie, ağırlıkla bağımsız müzik üzerine özgün içerikler üreten kendi halinde bir müzik oluşumu. Odağını indie-alternatif müzik oluştursa da tür gözetmeksizin her türlü sese kulağını açık tutuyor.

İnternet sitesinin yanı sıra 8 senedir parti ve konser organizasyonları, DJ setler ve çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Radyoculuk macerasına 2014 yılında bir sezon boyunca Açık Radyo’da kendi seçkilerini hazırlayıp sunduğu programla başlayan Bir Baba Indie, 2017 senesi boyunca Radyo Kanyon’da her hafta yerli sahneden isimlerin konuk olduğu 52 program hazırlayıp sundu. 2018 yaz aylarında ise Bir Baba Indie [mecra]'da serisi kapsamında Kadıköy [mecra] teras'ta müziğin odakta olduğu söyleşiler gerçekleştirerek konuklarını ağırlamaya devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.facebook.com/events/1932565840128350/