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Yaşam

Dolmuşçuya "Frida'da inecek var" diye sesleniyorlar

"Sabah kahvemi balkonda oturup Leonardo Da Vinci ile birlikte içiyorum"

19 Aralık 2017 13:56

Ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin’de toplu konut duvarlarını Osman Hamdi Bey, Frida Kahlo, Da Vinci, Picasso’yla bezedi. Mahalleli artık dolmuşçuya “Frida’da inecek var” diyor.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre Nezife Bilgin Hazar, 49 yaşında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne gitti. Bitirme ödevi hayvan barınağının duvarını boyamaktı. Tezini bitiren Hazar çalışmalarına devam etti. Şimdilerde hayatını dar gelirli ailelerin oturduğu Mersin, Toroslar’daki toplu konutta boyası dökülmüş binaların duvarlarına ünlü ressamların eserlerinin reprodüksiyonlarını yaparak sürdürüyor.

Nazife Bilgin’in binalara resmettiği eserler sayesinde mahalleli, Osman Hamdi Bey, Johannes Vermeer, Frida Kahlo, Diego, Rivera, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso gibi sanatçıları artık tanıyor.

‘Van Gogh, Picasso Sohbet konusu"

Binaların eskimiş duvarlarına genellikle yerli veya yabancı tanınmış ressamların tablolarını yapan sanatçı, ilçe sakinlerinin de Nazife Abla’sı oldu. Mahalleliyle yaptığı kahve sohbetlerinin konusu Van Gogh, Picasso gibi sanatçılar.

Çocuk cezaevi, kadın sığınma evlerinin duvarlarını, spor kompleksini boyadıktan sonra temmuz ayından bu yana toplu konut binalarını boyamaya başladığını söyleyen Hazar, şimdiye kadar 21 binayı boyadı. Resimlerinin mahalle sakinleri için eğitim niteliğinde olduğunu anlatan Hazar, şunları söyledi:

“Bir mahalle dolmuşçuya, ‘Frida Kahlo’da inecek var’ demiş, dolmuşçu o binanın önünde indirmiş. Bir kadın bana gelerek, ‘Sabah kahvemi balkonda oturup Leonardo Da Vinci ile birlikte içiyorum’ dedi.”

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Osman Hamdi BeyFrida KahloDa VinciPicassoNazife Bilgin HazarMersinFridada inecek var

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