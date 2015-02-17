Dolmuşa ve taksiye panik butonu

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın dolmuş şoförü Suphi Altındöken tarafından katledilmesinin ardından dolmuş, taksi ve servis araçlarına bankalardaki gibi siren sistemi geleceği belirtiliyor. Kendini tehlike altında hisseden yolcu, acil durumlarda butona basarak, polisten yardım isteyecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Özgecan Aslan’ın vahşice katledilmesinin ardından açıkladığı ‘kadına yönelik şiddete karşı seferberlik’in detayları ortaya çıktı: Toplu taşıma araçlarına acil müdahale butonu konulacak. Minibüslerde GPS sistemi zorunlu olacak. Dolmuş duraklarında değnekçiliğe son verilecek. Taciz cezaları artacak.

Özgecan Aslan cinayetinin ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Antalya’da ‘bu tür şiddetin bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kadına yönelik şiddete karşı seferberlik başlattık’ sözlerinin ardından hükümet harekete geçti.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Davutoğlu’nun şiddete karşı topyekün mücadele çağrısının ardından konuyla ilgili kısa vadede yapılacaklar masaya yatırıldı. Hükümet bir dizi önlem için çalışma başlattı ve ilk etapta alınacak önlemler de netleşti.

Önlemler belirlendi

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri Davutoğlu’nun kararlı tavrının ardından kendi alanlarıyla ilgili çalışmaları masaya yatırdı ve ilk etapta alınacak önlemleri belirledi. Buna göre dolmuş, minibüs, otobüs, taksi ve servis aracı gibi toplu taşıma araçlarına siren sistemi zorunluluğu getirilecek. Tehlike anında, yolcu sirene basmak suretiyle tehlikede olduğunu ilgili birimlere haber verecek.

Değnekçilik yasaklanıyor

Dolmuş duraklarında artık değnekçiliğe de son verilecek. Her araçta GPS cihazının bulundurulması zorunlu olacak. Duraklara takip merkezi kurulacak. Buna göre, bir dolmuş, otobüs ya da öğrenci servisi hattından dışarı çıktığında GPS’ten bunu takip eden merkez, polisle koordineli bir şekilde duruma el koyacak. Araçlara acil müdahale butonunun konulması da öngörülüyor. Tehlike anında yolcu bu butona bastığı takdirde, tıpkı kuyumcularda ve banka şubelerinde olduğu gibi güvenlik güçleri harekete geçecek.

Taciz olaylarının cezası arttırılacak. Alıkoyma suçunun cezası da ağırlaştırılacak. Kamuoyunu infiale sürükleyici olaylara karşı daha caydırıcı cezalar da masada olacak. Öte yandan RTÜK’e vatandaşlardan gelen tepkiler de değerlendirilecek. Buna göre, “mankenlik, şarkı, yetenek yarışmaları” da gözetim altına alınacak. Bu tür yarışma programlarının, aile hayatını olumsuz yönde etkilemeyeceğine dair bilirkişi oluru alındıktan sonra yayına konulması istenecek.

Tartışılacak müstehcenlik düzenlemesi

BTK’da yönetimin değişmesi ile sıkı takip altına alınan müstehcen sitelerin yaygınlaşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, dizilerden yola çıkarak dizi film yapımcılarıyla bir araya gelerek özellikle senaryoların Türk örf ve ananelerine uygun içerikte olması için tavsiyelerde bulunacak.