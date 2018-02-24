Dolmabahçe'de 'ağaç kesme-taşıma-budama' izni isteyen isteyen Swissotel: Rutin işlem

Maçka Parkı’ndan 199 ağacın sökülmesi hala tartışılırken, yakınlarındaki Swissotel’den Dolmabahçe sırtındaki ağaçlık alan için risk oluşturabilecek bir talep geldi. Ağaçlık alanın kullanım hakkına sahip Swissotel’in ‘ağaç kesme ve taşıma’yı da kapsayan başvurusu, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nda görüşüldü.

Dolmabahçe-Levazım tüneli için parktan ve güzergahtan 199 ağaç sökülerek Sarıyer’deki bir parka götürülmüştü.

"İnşaat yasağı var fakat ağaç kesme yasağı yok"

Habertürk’ten Mehmet Demirkaya’nın haberine göre parkın bitişiğinde yer alan ağaçlık alandaki ağaçlar kesilme veya taşınma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Maçka Parkı’nın devamı niteliğindeki alan, Dolmabahçe Sarayı ile Swissotel arasındaki ağaçlık kısmı kapsıyor. İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB), söz konusu alanda yer alan Swissotel ve ona ait parselleri 2010 yılında Anadolu Japan Turizm A.Ş.’ye satmış ancak satış ihalesi Danıştay tarafından 2014 yılında iptal edilmişti. Fakat firmanın söz konusu tesisi ve araziyi 2032 yılına kadar kullanma hakkı bulunuyor. İşte o arazide yer alan ağaçlar için Swissotel’in işletmecisi, ‘ağaç budama, taşıma, tescil, kesme, bakım’ konularında İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na başvurdu.

Başvuru, komisyon tarafından dün gündeme alındı, gizli oturumda görüşüldü. Komisyonun başvuruda yer alan başlıklardan hangileriyle ilgili işlem yapacağı bu nedenle henüz belli değil.

Tartışmaya neden olan alanla ilgili açıklama yapan İBB meclisinin eski üyelerinden Yüksek Mimar Mehmet Yıldız, Dolmabahçe Sarayı’nın arkasındaki yeşil alanla ilgili yapı yasağı olduğunu belirtti: “Bizim dönemimizde plan değişikliğine inşaat yasağı koyduk. Planlarda değişiklik yapılmadıysa, başvuru oraya inşaat yapmak için olamaz. Ancak otel, bu taleplere izin aldığı takdirde kira sözleşmesine göre ormanlık alanda kendi hizmetinde alan kullanmak üzere ağaç kesebilir, sökebilir ya da budayabilir. İnşaat yasağı var fakat ağaç kesme yasağı yok. Kaldırılacak ağaçların yerlerine, otel müşterileri için hizmet alanları oluşturmanın önünde de engel kalmayabilir.”

"Rutin bir işlem"

Swissotel yetkilileri, “Ağaçlık alanda nasıl bir tasarrufta bulunacaksınız?” sorusunu “Rutin bir bakım ve budama işlemi için başvuru yaptık. Taşıma-kesme-budama-bakım adı altında ortak başlıkla başvuru yapıyoruz” diye yanıtlarken, ‘kesme-budama-taşıma’ ortak başlığıyla başvuru yapılabildiğini belirtti.

Fakat komisyonlara sadece ‘budama, tescil ya da kesim’ gibi tek tek taleplerle de başvuruluyor.

17 ülkede faaliyet gösteren Swissotel’in uluslarası internet sitesinde, “Müşterilerimiz ve çevreye eşit ölçüde saygılıyız”ibaresi yer alıyor.

Satış ihalesinin iptal süreci

Ote ve ağaçlık alanın bulunduğu arazinin satış ihalesinin iptal süreci şöyle gelişmişti: İBB, Swissotel’in bulunduğu araziyi 1989 yılında ‘yap-işlet-devret’ modeliyle ihale etti. İhaleyi alan Anadolu Japan Turizm A.Ş.’ye oteli 43 yıl (2032’ye kadar) kullanma hakkı verildi. İhaleden 21 yıl sonra İBB bir ihale daha açtı ancak bu kez arazinin satışı içindi. 2032 yılına kadar oteli kullanma hakkını elinde bulunduran firma, oteli ve arazilerini 422 milyon liraya satın aldı. CHP’li belediye meclisi üyeleri Serdar Bayraktar, Hakkı Sağlam ve Tuncer Özyavuz, kira süresi dolmadan yapılan satış ihalesinin yeterli rekabet ortamının oluşmasını engelleyeceği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, 2012’de otelin satış ihalesini iptal etti. İptal kararının sonuç bölümünde, “Yapılan ihalede, ihalenin tabi olduğu kanun olan 2886 sayılı yasanın 2. maddesindeki ‘ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması’ şartlarının sağlanamayacağı görülerek dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

İhaleyi alan ve otelin kiracısı Anadolu Japan firması, idare mahkemesinin bu kararına itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Danıştay 13. Dairesi, itiraz başvurusu zamanında yapılmadığı için itirazı reddetti ve idare mahkemesinin ihaleyi iptal eden kararını 11 Kasım 2013’te onayladı. Karar, taraflara Mart 2014’te tebliğ edildi.

Davacılardan CHP’li eski belediye meclisi üyesi Serdar Bayraktar, Danıştay kararına karşı ‘karar düzeltme’ başvurusunda bulunulduğunu ancak bu başvurunun daha sonra, anlayamadıkları bir nedenle geri çekildiğini söyledi.