'Mimar Garabet Balyan Müslüman olsaydı, mezar taşı kaybolur muydu?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uzun zamandır kullandığı şantiye alanındaki yapıların yıkılmasıyla Mimar Garabet Balyan’ın mezar taşı ile birlikte üzerinde Ermenice yazılı birçok mezar taşı gün yüzüne çıkmıştı. Agos gazetesinden Uygar Gültekin'in haberine göre, mimar Garabet Balyan’ın mezarının nerede olduğu bilinmese de arkeologların yaptığı inceleme sonrasında fotoğraftaki mezar taşıyla, İBB’nin şantiyesinde bulunan mezar taşının aynı olduğu öğrenildi.

'Ermenilerin mezarlarını kaybediyorlar'

Avukat Diren Cevahir Şen, Ermenilerin kayıp bir halk olduğunu söyledi. Avukat Şen, “Balyan çok önemli bir mimar. İstanbul’u İstanbul yapan bir sanatçı aslında. Birçok Ermeni sanatçıdan biri. Ermeniler zaten kayıp bir halk. Mezarlarını da böyle kaybediyorlar” dedi.

Mimar Garabet Balyan’ın mezar taşının belediye şantiyesinde ne işi olduğunu anlayamadığını belirten Avukat Şen, “Ermeni olması mı o kişiyi önemsizleştiriyor. Mesela Garabet Balyan Müslüman bir mimar olsaydı tutum aynı mı olacaktı. Tüm bunlar cevaplanması gereken sorular. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir mimar acaba kendi meslektaşının son parçasına daha özenli davranması gerekmezmiy di. Söz konusu kişi İstanbul’un çehresini geliştiren güzelleştrien bir kişidir" ifadelerini kullandı.

Mimar Garabet Balyan’ın İstanbul’a kazandırdığı simgesel yapılar

Dolmabahçe Sarayı ve Camisi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kuleli Süvari Kışlası

Terkos Tesisleri

Bahçeköy Kirazlı Bent ve Bend-i Cedid

Beykoz Deri Fabrikası

Bakırköy Bez Fabrikası

Hereke Fabrikası

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi

Beşiktaş - Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Kuruçeşme - Surp Haç Kilisesi

Beyoğlu - Surp Yerortutyun Üç Horan Kilisesi.