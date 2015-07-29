'Dolmabahçe mutabakat değildi' diyen Akdoğan, Twitter'dan böyle teşekkür etmişti

28 Şubat'ta hükümet yetkilileri ve HDP'nin İmralı Heyeti arasında ortak basın toplantısı ile duyurulan Dolmabahçe mutabakatı için “Dolmabahçe’de mutabakat yoktu. Onlar Öcalan’ın çağrısını okudular, bende hükümetin duruşunu ifade ettim” diyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, mutabakatın açıklandığı gün kişisel Twitter hesabından toplantıdan bir paylaştığı fotoğrafın altına, “Sürece katkıda bulunan, elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum” notunu düşmüştü.

Akdoğan, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağır eleştirilerle karşı çıktığı Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili HDP'li yöneticilerin dile getirdiği "Toplantıda dakika dakika Erdoğan'a bilgi verildi" açıklamasını yalanlayarak, şunları söyledi:

"O gün benim Erdoğan'la hiçbir görüşmem olmadı. Ta ki akşam yurt dışına gidene kadar. O gün her ayrıntıyı Cumhurbaşkanı biliyordu, iddiası külliyen yalan bir durum. Bir de arkadaşlar bunlar o kadar çok yalan söylüyorlar ki, yalan makinesine dönüştüler. Her ayrıntı yalan. Tamamen uydurma. Buna bir mutabakat değil, süreçte bir irade beyanı veya yol yürüme iradesi denebilir. "

Akdoğan Dolmabahçe’de ne demişti?

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP Heyeti çözüm süreci kapsamında 28 Şubat 2015’te Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde görüşmüştü.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder bulunmuştu.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapılmış, ilk açıklamayı HDP heyeti adına Önder yapmış, ardından da Başbakan Yardımcısı Akdoğan söz almıştı.

Akdoğan şunları söylemişti:

‘Her şey Türkiye için’

“HDP heyeti dün İmralı’ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi. Biz de Sayın Başbakanımızın başkanlığında çözüm süreci kurulunda gelinen aşamayı tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele almıştık. Silahların bırakılmasına yönelik yapılan çalışmaların hız kazanması tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz.

“Demokrasimizin daha ileri noktalara ulaşması için bütün toplum kesimlerinin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle gayret göstermesi gerektiği de açıktır. Silahların devre dışı kalması, demokratik gelişime hız katacaktır. Bir kısım konu başlıkları uzun yıllardır konuşuluyor, tartışılıyor. Bundan sonra da özgüven içinde, tartışmaktan, konuşmaktan geri durmamamız gerekiyor.

“Aslında gök kubbenin altında konuşulmadık bir şey kalmadı. Demokrasilerde halkın desteğini alan düşünceler, görüşler, politikalar değer kazanır. Biz de milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız. Yeni anayasayı birçok köklü ve kronik sorunun çözümünde önemli bir fırsat olarak görüyoruz.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, uygulama önem taşımaktadır. Sürecin ete kemiğe bürünmesi, somut gelişmelerin yaşanması önemlidir. Bu çerçevede iyi niyetli, samimi, kararlı bir şekilde sürece sahip çıkılması, tüm kesimlerin katkıda bulunmak için taşın altına elini koyması, zorlukları kolaylaştıracaktır. Sorunlara demokratik çözümler bulmak, bölen ve ayrıştıran değil, birleştiren ve güçlendiren bir etki yapmaktadır.

“Temel hak ve özgürlükleri daha da geliştirmek, hakça ve kardeşçe bir ortam hazırlamak ancak bütünlüğe katkı sağlar. Vatandaşlarımızın aidiyet duygusunu daha da geliştirir.

“Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır. Demokrasilerde halkın desteğini alan düşünceler, görüşler ve politikalar değer kazanır. Biz de milletimizin hayır duası ve desteğiyle süreci nihai sonuca ulaştırmakta kararlıyız.

“Temel sorunlarını geride bırakan bir Türkiye küresel bir güç haline gelecektir. Çözüm sürecinin zor, meşakkatli, akşamdan sabaha bitmeyecek bir süreç olduğunu biliyoruz. Ancak samimiyet, cesaret ve kararlılıkla sonuca ulaşacağımıza da inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ‘Biz birlikte Türkiyeyiz’ ve ‘Her şey Türkiye için.”

Fotoğraf ve teşekkür

Akdoğan ortak açıklamanın ardından sosyal medyadaki Twitter hesabından görüşmenin fotoğrafını paylaşarak “sürece katkıda bulunan, elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum” demişti.