Demirtaş, Akdoğan'ın 'Dolmabahçe mutabakat değildi' sözlerine ne dedi?

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "HDP'li yöneticilerin dokunulmazlıkları kaldırılmalı ve bedel ödetilmeli" açıklaması sonrası, bugün parti olarak Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması için dilekçe verme kararı alan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Gelin 550 milletvekili toplu bir şekilde dokunulmazlığımızı kaldıralım" çağrısı yaptı. Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın "Dolmabahçe mutabakat değildi" sözlerine de cevap verdi. Demirtaş, şunları söyledi:

"Kendisi aynı zamanda Dolmabahçe mutabakatı otururken orada oturan bakanlardan biridir. İsmi Dolmabahçe mutabakatıdır. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Biz yeniden diyalog sürecini başlatarak çatışmasızlık ortamını başlatmalıyız. Bir an önce karşılıklı silahsızlanma ortamını yaratmalıyız."

Deümirtaş, Halk Evleri'ni ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Barış güzel bir şeydir. Yurttaşlarımız silahlardan rahatsızdır. Siyasetteki cesaret koltuklarınızdan vazgeçebiliyor musunuz? Yeri geldiğinde canınızdan vazgeçebiliyor musunuz halkınız için? Önemli olan budur. Hırsızlığa bulaşmış olanlar barışın ne olduğunu bilemez. Kendisi aynı zamanda Dolmabahçe mutabakatı otururken orada oturan bakanlardan biridir. İsmi Dolmabahçe mutabakatıdır. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Biz yeniden diyalog sürecini başlatarak çatışmasızlık ortamını başlatmalıyız. Bir an önce karşılıklı silahsızlanma ortamını yaratmalıyız. Ben barış için elimi taşın altına koymaya hazırım diyecek siyasetçilere ihtiyaç var. Herkes barış dili kullanmalı. Bunu aşabilmenin yolu siyasette birbirini suçlamak değildir. Ortada ciddi bir gğvensizlik var. Bazı AKP'li yetkililerin daha ciddi rol üstlenerek öne çıkmalarını rica ediyorum. CHP de AKP de barış isteyen herkesin sesi yükselmelidir. Halk size bize oy verirken savaş çıksın diye mi oy verdi. Çağrı yapıyorum; derhal silahlar susmalı.

Yukarıdan hedef göstererek kışkırtıyorlar. Birilerinin bu ülkeyi tek başına yönetme hırsına feda etmeyeceğiz.

Yurttaştan fazla niye dokunulmazlığımız olsun. Yolsuzluk mu yaptık, para mı çaldık derhal yargılanmalıyız. 550 milletvekili toplu bir şekilde dokunulmazlığımızı kaldıralım. Yargı onların emrinde olmasına rağmen korkmuyoruz.