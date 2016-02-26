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Ekonomi

Dolar 2016'da kaçı görecek?

Morgan Stanley'den sonra ING Küresel Strateji Direktörü de Dolar/TL için 3'ün üstünde bir tahminde bulundu

26 Şubat 2016 14:52

2015'te yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından 2016'nın başından bu yana yatay seyreden Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı değer kaybedeceğini belirten tahminler gelmeye devam ediyor.

BusinessHT’nin haberine göre, Morgan Stanley'nin raporunda Dolar/TL'nin 2016'da 3,25'e gelebileceği tahmin edilirken, ING Küresel Strateji Direktörü Chris Turner da 3.10 tahmininde bulundu.

Son birkaç ayda getirilerin yüksek olması nedeniyle TL'nin daha iyi bir performans sergilediğini kaydeden Turner, henüz yatırımcıların TL'ye dönmesi ve ralli yaşanması tahmininde bulunmak için erken olduğunu belirtti.

 

"Sadeleşmede bir nebze başarılı olundu"

 

Cari açıktaki gerilemenin olumlu olduğunu belirten Turner Merkez Bankası'nın sadeleşme adımları için ise "Son dönemde diğer birçok merkez Bankası gibi TCMB de küresel gelişmeler karşısında savunmada kalmak zorundaydı. Ancak sadeleşme yol haritasının bir nebze başarılı olduğu söylenebilir. Yılın ilerleyen dönemlerinde de sıkılaşmaya gitmeleri gerekebilir" diye konuştu.

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