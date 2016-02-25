Morgan Stanley'in dolar için 2016 tahmini 3,25

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, potansiyel yapısal reformlar, asgari ücret zammı ve turizmdeki gelişmelerin değerlendirildiği "Türkiye Strateji Raporu"nu yayınladı.

BusinessHT’nin haberine göre, Türk lirasında zayıflığın devam edeceği görüşünü koruyan Morgan Stanley, dolar/TL tahminini 2016 için 3,25 seviyesinde tuttu. Morgan Stanley, asgari ücret zammı sonrası artan enflasyon oranının da yüzde 9-10 bandında kalacağını belirtti.

Morgan Stanley, enflasyon nedeniyle reel faiz oranının göreceli olarak düşük seviyelerde kalmasının Türk Lirası'nın rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini ifade etti. Raporda ayrıca, TL'nin benzerlerine göre düşük performans göstereceği ifadesi yer aldı.

Raporunda "Yapısal reformların inandırıcılığının düşük olması, cari açığın genişleyeceğine dair beklentiler ve ortaya çıkmakta olan mali riskler nedeniyle, devlet tahvili faizlerinde spreadlerin daha da genişlemesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullanan Morgan Stanley Türkiye devlet tahvilleri için "ağırlığı azalt" tavsiyesini korudu.

Morgan Stanley, "Yıl başından bu yana gelişmekte olan ülke hisse senetlerine göre daha yüksek performans gösteren Türkiye hisse senetleri, değerlemelere göre halen beş yıllık medyanın altında seyrediyor" yorumunu yaptı.