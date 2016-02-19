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Ekonomi

Bank of America'nın yıl sonu dolar/TL tahmini 3.20

Bank of America Merrill Lynch, 2016 yılı enflasyonunu da yüzde 9 olarak tahmin etti.

19 Şubat 2016 16:48

Bank of America Merrill Lynch, Aralık 2016'da dolar kurunun 3,20 seviyesinde, yıllık enflasyonun da yüzde 9 olacağını öngördü. Kurum 2017 Aralık ayında ise kurun 3,40, enflasyonun da 8,5 seviyesine geleceği tahmininde bulundu.

Kurumun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesi ile ilgili haftalık ekonomik bültenindeki rapora göre, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın Nisan ayında emekli olmasına kadar yüzde 7.50 olan gösterge faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Raporda, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 26 Şubat tarihinde Türkiye'nin kredi notunun gözden geçireceği belirtilerek,  kredi notunda değişiklik olmayacağı ancak görünümün 'durağan'dan 'negatif'e indireceği tahmin edildi.

Raporda Türkiye için 2016 büyüme tahmini yüzde 3,5, 2017 için ise yüzde 3,7 olarak yer aldı.

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