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Bilim / Teknoloji

Doların yükselişi Microsoft'u vurdu

Doların yükselişi Windows uygulamalarını fena vurdu; Microsoft çözüm için çalışmalara başladı

25 Mart 2015 12:02

Geçtiğimiz haftalarda doların tüm dünya para birimleri karşısında değer kazanması, Microsoft'u da vurdu.

Tüm dünyaya dolar ile uygulama satan Microsoft, bu kararı nedeniyle uygulamaların fiyatının aniden yükselmesi sorunuyla karşılaştı. Kendi para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle uygulamalara daha fazla para ödemek zorunda kalan kullanıcıların bazılarının satın alma kararından vazgeçmesiyle Windows Store'daki uygulama satış miktarında önemli bir düşüş yaşandığı biliniyor.

Microsoft, tüm uygulamaların ortalama yüzde 20 daha pahalı görünmesine neden olan bu sorunu çözmek için 13 Nisan'da Windows Store'da fiyat düzenlemesi yapacağını duyurdu. Ancak bu düzenlemeden nasıl bir sonuç çıkacağını henüz kimse bilmiyor.

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