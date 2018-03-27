T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

“Dolarda bir sonraki büyük hareket yukarı yönlü olur; TL risk altında”

"ABD ekonomisi güçlü şekilde toparlanıyor, enflasyon artıyor; dolar hikayesi tersine dönebilir ve gelişen piyasaları da sıkıntıya sokabilir"

27 Mart 2018 20:37

ABD dolarının hareketine dair değerlendirmelerde bulunan Pantheon Macoeconomics Baş Ekonomisti Ian Shepherdson, bir sonraki büyük hareketin yukarı yönlü olacağını belirterek, gelişen ülke para birimlerinin baskı altında olacağını söyledi. Shepherdson, Türk Lirası’nın da risk altında olduğuna dikkat çekti. 

Bloomberg HT'de Akıllı Para programına konuk olan Shepherdson, ABD dolar endeksinin ocakta dibe vurduğunu, sonra toparlandığını belirterek "Ama hala düşük bir aralıkta gidiyor. ABD politikasındaki belirsizlikler, Fed'in faiz artışları konusundaki ciddiyeti ve Avrupa'nın iç döngüsü de doları baskıladı. Dolarda bir sonraki büyük hareket tahminimce yukarı yönlü olacak. Çünkü ABD'de faiz oranları tahminlerden daha hızlı artacak. Bence bu yıl 3 değil, 4 faiz artışı, gelecek yıl da 2 değil, 3 faiz artışı olacak. ABD ekonomisi güçlü şekilde toparlanıyor, enflasyon artıyor. Bu durumda dolar hikayesi tersine dönebilir ve gelişen piyasaları da sıkıntıya sokabilir. Gelecek birkaç yıl gelişen ülke para birimlerinde baskı olabilir" diye konuştu. 

Türkiye'de cari açık ve enflasyon riskine dikkat çeken Shepherdson "Bunların yanında petrol fiyatları da artıyor, bu nedenle TL'de sıkıntı yaşandı. Bu durum hızlı şekilde ortadan kalkmayacaktır. TL risk altındaki para birimleri arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı. 

ETİKETLER

türk lirasıtldolaryukarı yönlüriskIan Shepherdson

İlgili Haberler

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Türk lirası ile borçlanmak dövizden daha avantajlı

"Şu anda 2 bin 118 büyük şirkete ilişkin veriler toplanıyor"

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

“Ölçülü faiz artışları görebiliriz"

Dolar/TL 3.99'u test etti

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açıkta bozulmanın Türk Lirası üzerinde baskıya neden olduğu belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24