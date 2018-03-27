“Dolarda bir sonraki büyük hareket yukarı yönlü olur; TL risk altında”

ABD dolarının hareketine dair değerlendirmelerde bulunan Pantheon Macoeconomics Baş Ekonomisti Ian Shepherdson, bir sonraki büyük hareketin yukarı yönlü olacağını belirterek, gelişen ülke para birimlerinin baskı altında olacağını söyledi. Shepherdson, Türk Lirası’nın da risk altında olduğuna dikkat çekti.

Bloomberg HT'de Akıllı Para programına konuk olan Shepherdson, ABD dolar endeksinin ocakta dibe vurduğunu, sonra toparlandığını belirterek "Ama hala düşük bir aralıkta gidiyor. ABD politikasındaki belirsizlikler, Fed'in faiz artışları konusundaki ciddiyeti ve Avrupa'nın iç döngüsü de doları baskıladı. Dolarda bir sonraki büyük hareket tahminimce yukarı yönlü olacak. Çünkü ABD'de faiz oranları tahminlerden daha hızlı artacak. Bence bu yıl 3 değil, 4 faiz artışı, gelecek yıl da 2 değil, 3 faiz artışı olacak. ABD ekonomisi güçlü şekilde toparlanıyor, enflasyon artıyor. Bu durumda dolar hikayesi tersine dönebilir ve gelişen piyasaları da sıkıntıya sokabilir. Gelecek birkaç yıl gelişen ülke para birimlerinde baskı olabilir" diye konuştu.

Türkiye'de cari açık ve enflasyon riskine dikkat çeken Shepherdson "Bunların yanında petrol fiyatları da artıyor, bu nedenle TL'de sıkıntı yaşandı. Bu durum hızlı şekilde ortadan kalkmayacaktır. TL risk altındaki para birimleri arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.