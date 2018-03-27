Dolar/TL 3.99'u test etti

Geçen Cuma uluslararası piyasalarda 4.03 ile tarihi zirveyi test eden, dün de 4 sınırına dayanan Dolar/TL yeni güne 3.96'dan başladı. Kur daha sonra kademeli olarak yeniden 3.99'un üzerine yükseldi ve 3.9970'i gördü.



Bloomberg HT’de yer alan habere göre, uzmanlar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesi, enflasyon ve cari açıkta bozulmanın Türk Lirası üzerinde baskıya neden olduğuna dikkat çekiyor.

Merkez Bankası’ndan adım gelir mi?

HSBC Portföy Yönetimi'nden İbrahim Aksoy 4 seviyesinin kurda önemli bir psikolojik seviye olduğunu belirtti. Aksoy "Zayıf TL’nin ihracatı destekleyebileceği ve ekonomi yönetiminin adım atmayacağı savı da doğru görünebilir fakat Tüketici Güvenine olası etki ve şirketlerin 213 milyar dolar düzeyindeki Döviz açık pozisyonu Merkez Bankası’nın kurda yükselişin sürmesi durumunda adım atma ihtimalini artırıyor.Bu nedenle, Dolar/TL ’de oynaklık halen Kasım başındaki seviyelerde olmasa da kurun 4’ün üzerinde bulunması ekonomi yönetiminden açıklama gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı. Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı Nisan ayında gerçekleşecek.