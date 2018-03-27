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Ekonomi

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

“Ölçülü faiz artışları görebiliriz"

27 Mart 2018 16:21

Türk Lirası’nın gelişmekte olan paralar karşısında değer kaybetmesini ve son günlerde Euro ile ABD Doları karşısında rekor düzeyde gerilemesini değerlendiren Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, Moody's'in not düşürmesi, cari açık ve enflasyonun yüksek çıkması, erken seçim tartışmalarının dillendirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarının TL'de hızlı değer kaybına neden olduğunu belirtti. 

BloombergHT’de konuşan Şengül, "Sene başında tahminlerimizi yaparken bir takım kırılganlıkları sıralamıştık, bunların arasında dış finansman, jeopolitik riskler, Fed riski var..Ana kırılganlıkların her biri ortaya çıkınca yeni bir yukarı yönlü fiyatlama oluyor, bu yıl içinde de devam edebilir. Kurda yıl sonu beklentim 4.30. Kur yavaş yavaş o riskleri fiyatlamaya devam ediyor" dedi. 

“Ölçülü faiz artışları görebiliriz"

Kurda ana şok yaratan unsurlar ortadan kalkınca geri çekilmeler olabileceğini belirten Derici, “Ama faizlerde global taraftan baskı yiyoruz. Almanya, ABD tahvil faizlerine bakın, hepsinde yukarı seyir devam ediyor. Bunun da ana nedeni Fed. Türkiye'nin tüm ülke risk primini aşağı çekseniz bile o unsur orada duruyor. Kaldı ki ülke risk primimiz geriye de gelemiyor… Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman tahvillerin işi kura nazaran daha zor gibi” diye konuştu.

Kurdaki volatilitenin Merkez Bankası'nın müdahale etmesini gerektirecek seviyelerde olmadığını savunan Derici, "Ancak bu kur hareketiyle enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize olacaktır. Enflasyon beklentilerinde bozulma MB'nin en korktuğu şey. Buna yıl içerisinde müdahale edecektir. Ölçülü faiz artışları görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

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