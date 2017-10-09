"Dolarda 3.35 hedefimiz artık gerçekçi değil"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, "Dolar/TL'de 3.35 olan yıl sonu hedefimiz artık gerçekçi görünmüyor" dedi.

ABD-Türkiye geriliminin etkilerini değerlendiren Matys, bir gecede Türk Lirası’nın ciddi anlamda değer kaybettiğini hatırlatarak, önümüzdeki birkaç günde her iki cepheden gelecek yorumların hayati önem taşıyacağını söyledi.

Bigpara’nın haberine göre, piyasaların belirsizliği sevmediğini ve belirsizliklerin arttığını ifade eden Matys, dolarda eylül ayı itibariyle algının düzelmeye başladığını ve doların sadece Türk Lirası’na karşı değil, diğer gelişen ülke paralarına karşı da değerlendiğini hatırlattı.

Daha önce kurda yıl sonu itibariyle 3.35 seviyesini hedeflediklerini belirten Matys, "Ama Dolar/TL'de yıl sonu hedefimiz artık gerçekçi görünmüyor ve bunun güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Matys Merkez Bankası’ndan faiz artışı olmasa da sıkı para politikasının sürdürüleceğini belirtti. Matys, "Türk ekonomisinin durumu iyi. Evet sorunlar var ama önce yetkililerin yorumlarını izleyelim. Şu an Türkiye’den çıkmak için doğru zaman değil” değerlendirmesini yaptı.