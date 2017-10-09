Mehmet Şimşek'ten 'vize' tweeti: Çok badire atlattık

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ABD ile yaşanan vize krizi sonrasında tweet attı. '' Ekonomimiz şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız'' dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ABD ile son yaşanan vize krizi sonrası sosyal medya yoluyla değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek “Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.