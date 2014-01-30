Dolar yeniden 2,30 seviyesine çıktı

Fed kararları ardından 2,27 liraya çıkan dolar bu sabah tırmanışını sürdürerek yeniden 2,30 seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını 10 milyar dolar daha azaltarak 65 milyar dolara indirmesinin ardından hafif yükseliş kaydeden dolar, bu sabah itibariyle kazanımlarını artırdı. Güne 2,26 liradan başlayan dolar, gelen alımlarla yeniden 2,3010 seviyesine kadar yükseldikten sonra 2,2895 liradan işlem görüyor.

Dolar Fed'in kararı öncesinde 2,2478 seviyesinde işlem görüyordu. Fed'in varlık alımlarında azaltmaya gitmesi, bankanın yıl sonuna kadar alımları tamamen bitirebileceği yönündeki beklentiyi destekleyerek gelişen piyasalardan çıkışlara yol açıyor.

Gelişen piyasalarda son haftada yaşanan çalkantılar nedeniyle Fed'in varlık alımlarında azaltmaya gitmekten çekinebileceği yönünde beklentiler vardı. Ancak Fed'in, karar açıklamasında gelişen piyasalara hiç değinmediği görüldü.