FED'in tahvil kararı doları yükseltti

Amerikan Merkez Bankası (FED), aylık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar daha azaltarak 65 milyar dolara düşürdü. Bu karar sonrası dolar hafif yükselişle 2.2420 TL'den 2.2700 TL'ye çıktı.

FED Ocak ayı Açık Piyasa Komitesi kararlarını açıkladı. FED Eylül 2012'den beri devam eden ve geçtiğimiz ay aylık 85 milyar dolardan 75 milyar dolara düşürülen tahvil alım programını 10 milyar dolar daha azalttı. FED Şubat ayından itibaren aylık 65 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirecek. Böylece ekonomistlerin ağırlıklı olarak bekledikleri senaryo da gerçekleşmiş oldu.

FED'den yapılan açıklamada ekonomik aktivitelerde büyümenin altı çizilirken işgücü piyasasının da olumlu seyrettiği bildirildi. FED'in açıklamasında gelecek aylarda da tahvil alımı azaltımının devam edebileceği belirtildi.

FED kısa vadeli faizi değiştikliğe gitmedi. FED açıklamasında faiz artırımı için ise alınacak yol olduğu belirtildi.