T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED'in tahvil kararı doları yükseltti

FED Eylül 2012'den beri devam eden ve geçtiğimiz ay aylık 85 milyar dolardan 75 milyar dolara düşürülen tahvil alım programını 10 milyar dolar daha azalttı

29 Ocak 2014 23:22

Amerikan Merkez Bankası (FED), aylık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar daha azaltarak 65 milyar dolara düşürdü. Bu karar sonrası dolar hafif yükselişle 2.2420 TL'den 2.2700 TL'ye çıktı.
FED Ocak ayı Açık Piyasa Komitesi kararlarını açıkladı. FED Eylül 2012'den beri devam eden ve geçtiğimiz ay aylık 85 milyar dolardan 75 milyar dolara düşürülen tahvil alım programını 10 milyar dolar daha azalttı. FED Şubat ayından itibaren aylık 65 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirecek. Böylece ekonomistlerin ağırlıklı olarak bekledikleri senaryo da gerçekleşmiş oldu.
FED'den yapılan açıklamada ekonomik aktivitelerde büyümenin altı çizilirken işgücü piyasasının da olumlu seyrettiği bildirildi. FED'in açıklamasında gelecek aylarda da tahvil alımı azaltımının devam edebileceği belirtildi. 
FED kısa vadeli faizi değiştikliğe gitmedi. FED açıklamasında faiz artırımı için ise alınacak yol olduğu belirtildi.

ETİKETLER

feddolartahvilborsaparakur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24