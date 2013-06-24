Dolar yeni haftaya da yükselişle başladı

Fed'den gelen mesajların ardından tarihi yüksek seviyelere ulaşan dolar, haftanın ilk gününde 1,9580'le rekor kırdı.
Doların tansiyonu yükselmeye devam ediyor.
ABD Doları yeni haftaya da yükseliş seyrini koruyarak 1,9410 liradan başladı.
Açılış sonrasında gelen satışlarla gerileyen dolar öğleden sonra 1,94'ün üzerinde seyretti. TL'den çıkışların sürmesiyle dolar 1,9580'le tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.
Euro ve dolardan oluşan döviz sepeti de 2,25'in üzerine çıkarak rekorunu tazeledi.
Merkez yükselişi önleyemedi
Dolar, geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in yıl sonunda para musluklarını kısabileceği yönündeki açıklamasının ardından 1,94 liranın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Merkez Bankası'ndan iki gün boyunca gelen döviz ihalaleri de doları 1,93'ün altına indirmeyi başaramamıştı.