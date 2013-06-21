Dolar 1.947 ile rekor kırdı

FED'in tahvil alımlarını azaltma sinyali üzerine Borsa %6,82 düşerken, dolar 1.9400 TL ile rekor kırdı. Doların ateşi Merkez Bankası'nın müdahlelerine rağmen yükselmeye devam ediyor. Dolar 1,9470 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Yunanistan'da Demokratik Sol partisinin çekilmesi üzerine hükümet koalisyonu dağılmasının da dünya piyasalar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

FED kararlarından sonra döviz piyasasına müdahale eden Merkez Bankası bugün faiz piyasası için mesaj verdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptığı yazılı açıklamada, küresel piyasalarda sakinleşmenin gözlendiğini belirterek, “Sakin seyrin devamı halinde önümüzdeki Pazartesi günü politika faizinden fonlama yapmaya başlayabiliriz” dedi. Merkez Bankası son günlerde istisnai gün ilan ederek likiditeyi kısmıştı.

Dolar'dan tarihi artış

Dolar Merkez Bankası'nın dünkü 6 adet 350 milyon dolarlık ve bugünkü tek 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesine rağmen yükselmeye devam ediyor. Dolar Saat 15:40 itibariyle 1.94 TL'nin üstüne çıktı. 1.9470 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün Merkez bankasının tam 6 kez döviz satım ihalesi yapmasına rağmen dolar 1.93 TL'lerin altına inmedi. Merkez Bankası gerekli görülürse döviz satım ihaleleriyle piyasaya müdahale edebileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede MB'den sabah saatlerinde müdahale geldi. Merkez Bankası 50 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtı. Bu müdahalenin ardından dolar 1.9260 TL seviyelerine geri çekilmişti. Ancak öğleden sonra 1.93 TL'nin üzerine çıkan dolar yeni bir rekora imza attı ve 1.9470 TL'yi gördü.

Merkez Bankasından faiz sözlü

FED kararlarından sonra döviz piyasasına müdahale eden Merkez Bankası bugün faiz piyasası için mesaj verdi. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptığı yazılı açıklamada, küresel piyasalarda sakinleşmenin gözlendiğini belirterek, “Sakin seyrin devamı halinde önümüzdeki Pazartesi günü politika faizinden fonlama yapmaya başlayabiliriz” dedi. Merkez Bankası son günlerde istisnai gün ilan ederek likiditeyi kısmıştı.

Radikal gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, 5 ihale birden var Faizlerin yüzde 8’lere çıktığı piyasa için Merkez Bankası sözlü mesaj vermek istedi. Piyasayı sakinleştirmek için verilen bu mesajın asıl hedefi gelecek hafta yapılacak olan Hazine ihaleleri. Hazine iç borçlanma takvimine göre haftaya 24 ve 25 Haziran tarihlerinde 5 ihale birden yapacak. 24 Haziran Pazartesi günü 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi yapılacak. Bu ihale ilk ihraç. Yani ilk defa ihalesine çıkılacak. Yine Pazartesi günü 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi var. Bu ihale yeniden ihraç. 25 Haziran’da ise 3 ihale var. 2 yıl, 7 yıl ve 10 yıl vadeli bu üç ihale yeniden ihraç. Hazine yetkilileri programla ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirttiler. Ancak piyasadaki faiz yüksek olduğu için bu ihalelerde faizin yükselebileceği tahmin ediliyor.

Kısa vadeli etkisi olabilir Piyasa uzmanları faizlerin yüzde 8’lere çıktığını belirterek, Merkez Bankası’nın yükselen faiz için piyasalara mesaj vermek istediğini belirttiler. Merkez Bankası bu açıklama ile piyasalar sakinleşirse politika faizinden piyasaya likidite vereceği anlamına geliyor. Ekonomist Uğur Gürses, piyasaları sakinleştirmek için Başçı’nın böyle bir mesaj verdiğini belirterek, kısa vadeli etkisinin olabileceğini ama orta vadede etkisine bakılması gerekeceğini söyledi. Gürses, tahvil satmak isteyenler için fırsat olabileceğini de belirtti. Garanti Bankası’ndan Ali İhsan Gelberi de Merkez Bankası’nın bu açıklama ile “para vereceğim, faizleri yükseltmeyeceğim” mesajı verdiğini, Merkez Bankası’nın faizlerin yükselmesini istemediğini söyledi.