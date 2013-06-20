Dolar, Fed'in yıl bitmeden tahvil alımlarını azaltabileceğini açıklamasının ardından TL karşısında 1,9360 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Türk Lirası da sert değer kaybetti. Bugünü 'istisnai gün' olarak belirleyen Merkez Bankası, art arda altı döviz satım ihalesiyle toplamda 350 milyon dolarlık müdahale yaptı. Ancak hamlelere rağmen dolar 1,93'ün üzerine çıkarak rekor tazeledi. Borsa İstanbul günü yüzde 6,8'lik değer kaybıyla kapatırken, altın da üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Cnbce.com'da yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, ABD ekonomisindeki büyümenin, bankanın tahvil alımlarının hızını bu yıl düşürülebilmesine izin verecek kadar güçlü olduğunu söylemesi ardından TL güne sert değer kaybı ile başladı.

Dün akşam saatlerinde 1,8825/1,8828 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah 1,9150 TL'ye kadar yükseldi.

Tarihi rekor

Gün içerisinde yükselişine devam eden dolar, 1,9360 liraya çıktı. Dolar böylelikle tarihi rekor kırdı.

Sepet bazında TL de tarihi yüksek seviye olan 2,2290'ı aştı.

Dolar/TL'de tarihi rekor 1,9215 ile TCMB'nin doğrudan döviz satımı ile piyasaya müdahale ettiği 2011 yılının son işlem günüydü.

Sepet bazında TL ise tarihi rekor 2,2274 ile Ekim 2011'de görülmüştü.

'İstisnai gün'

TL'nin tarihi rekor seviyelerine yaklaşmasının ardından Merkez Bankası bugünü 'istisnai gün' olarak belirledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in tahvil alımlarını azaltabileceğini açıklaması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert kayıplar var. TL de aynı şekilde bu para birimlerini takip ediyor" dedi.

Her iki seviye de TL için tarihi rekorlara oldukça yakın. Dolar/TL'de tarihi rekor 1,9215 ile TCMB'nin doğrudan döviz satımı ile piyasaya müdahale ettiği 2011 yılının son işlem günüydü. Sepet bazında TL ise tarihi rekor 2,2274 ile Ekim 2011'de görülmüştü.

Merkez Bankası döviz satım ihaleleri açtı

Merkez Bankası 350 milyon dolar sattı, dolar düşmedi

Doların TL karşısında tarihi rekor kırmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) hamle geldi.

Doların yükselişinin ardından Merkez Bankası saat 13.10'da 75 milyon dolarlık satış ihalesi açtı.

Ardından saat 13.40'ta Merkez Bankası ikinci döviz satım ihalesini açtı.

Merkez Bankası ikinci kez açtığı gün içi döviz satım ihalesinde 50 milyon dolar sattı.

İhaleye 134 milyon dolar teklif gelirken oluşan en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar sırasıyla 1,9196, 1,9178 ve 1,9186 lira oldu.

350 milyon dolarlık müdahele

Saat 14.15'te Merkez, 25 milyon dolarlık bir döviz satım ihalesi daha açtı.

15.05'te yeni bir ihale daha açıldı. Dördüncü döviz satım ihalesindeki tutar 25 milyon dolar oldu.

16.00'da gelen beşinci müdahale de Cuma valörlü 125 milyon dolarlık döviz satış ihalesi açtı.

16.46'da altıncı kez hamle yapıp, yarın valörlü 50 milyon dolarlık döviz satış ihalesi açtı.

Dolar rekor tazeledi

Merkez'in hamleleri sonrası dolar 1,92'nin altına inse de yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.

Merkez Bankası'nın hamlelerine rağmen doların Türk Lirası karşısındaki değerlenmesi durmadı ve gün sonuna doğru 1,9360 ile rekor tazeledi.

Borsa kayıpla başladı, kayıpla kapandı

BIST 100 Endeksi Fed'in yıl sonunda varlık alımını azaltabileceği yönündeki açıklamaların ardından güne yüzde 2,36 kayıpla 76.976 puandan başladı.

Gelen satışlarla kayıplarını artıran borsa ilk seansı yüzde 4,36 75.397 puanda kapattı.

İkinci seansta satışların sürmesiyle kayıp bir ara yüzde 5'i aştı. Endeks 75 bin seviyesinin altını gördü.

İkinci seansta 17.00 sularında BIST 100'deki kayıp yüzde 6'yı aştı.

BIST 100 günü yüzde 6,8'lik düşüşle kapattı.

Borsa bu şekilde 2012 Aralık başından beri en düşük seviyeden kapanmış oldu.

Avrupa'da kayıplar yüzde 3'ü aştı

Fed'in yarattığı satış dalgasından Avrupa da nasibini aldı.

İspanya, Almanya ve İngiltere'de kayıplar yüzde 3'ün üzerine çıktı.

Altın da 3 yılın en düşüğünde

Altın da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırabileceğine dair sinyal vermesinin ardından iki yıldan uzun bir sürenin en düşük düzeyine indi.

Altın fiyatlarının ana desteklerinden biri olan ABD'nin aşırı gevşek para politikasının sıkılaştırılacağına dair endişelerle altının onsu yaklaşık yüzde 3'e yakın düşüşle Eylül 2010'dan bu yana en düşük düzey olan 1,295 dolara indi.