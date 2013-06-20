Dolar 1.93'e yükseldi, Merkez Bankası müdahale etti

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin, ABD ekonomisindeki büyümenin, bankanın tahvil alımlarının hızını bu yıl düşürülebilmesine izin verecek kadar güçlü olduğunu söylemesi ardından TL güne sert değer kaybı ile başladı.

Merkez doların yükselmesinin ardından ilk hamlesini saat 13.10'da yaparak 75 milyon dolarlık döviz satım ihalesi açtığını duyurdu. Merkez saat 13.402ta da ikinci bbir hamle ile 50 milyon dolarlık ihale açtı.

Bu ihalelerle 1.9305 TL'ye kadar çıkan dolar yarım saat içerisinde 1.9190 TL'ye kadar geriledi.

Merkez Bankası, dolardaki yükselişin devamı halinde gün içinde yeni ihaleler açabileceğini de duyurdu.

Dün akşam saatlerinde 1.8825/1.8828 seviyesinde işlem gören dolar/TL bu sabah 1.9070 ile Aralık 2011’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Dolar/TL’de tarihi rekor 1.9215 ile TCMB’nin doğrudan döviz satımı ile piyasaya müdahale ettiği 2011 yılının son işlem günüydü. Dün akşam 2.20’li seviyelerde işlem gören sepet bazında TL ise aynı saatte 2.2175 ile Ekim 2011’den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Merkez alarma geçebilir

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “FED’in tahvil alımlarını azaltabileceğini açıklaması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert kayıplar var. TL de aynı şekilde bu para birimlerini takip ediyor. TCMB bugün istisnai gün uygulayacaktır. Aksi taktirde değer kaybı devam eder. Gün içi döviz satım ihaleleri de mümkün” dedi.

Her iki seviye de TL için tarihi rekorlara oldukça yakın. Bernanke, Fed’in dün sona eren iki günlük para politikası kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Komite tahvil alımlarının aylık hızının bu yıl düşürülmesinin uygun olacağını tahmin ediyor” dedi ve şöyle devam etti: “Ekonomik verilerin ekonomiye ilişkin mevcut beklentilerimizle büyük ölçüde uyumlu gelmesi halinde tahvil alımlarının hızını, alımları gelecek yıl ortasında sonlandıracak şekilde 2014’ün ilk yarısı boyunca ölçülü adımlarla düşürmeye devam edeceğiz.”