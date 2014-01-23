Dolar ve Euro rekor kırdı; Merkez Bankası'nın müdahalesi yeterli olmadı

Dolar bugün içinde 2.2975 TL'ye kadar yükselerek rekor kırarken Merkez Bankası'ndan dolara doğrudan müdahale geldi. Merkez Bankası'nın doğrudan satışının 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın satışının ardından dolar 2,2970 TL'den 3 kuruş düşerek 2,2670 TL'ye kadar düştü. Ancak saat 16:30'dan sonra dolar ve Euro yeniden rekor seviyelere yaklaştı. Dolar 2.29 TL, Euro da 3.13 TL'yi gördü. Merkez Bankası saat 17:10 itibariyle döviz piyasasına yeniden doğrudan müdahale etmeye başladı. Buna rağmen dolar 2.30 TL ile yeni rekora ulaştı.

Dolarda sabah saatlerinde rekor trendine devam ederek 2975 TL'ye geldi. Euro/TL kuru da sabah saatlerinde bankalararası piyasada 3.1040 TL'yi gördü. Almanya imalat sektörü PMI verilerinin beklentilerin üstüne çıkmasıyla Euro'da diğer para birimlerine karşı yükseliş başladı. Euro 3,1336 TL'ye kadar çıktı.

Müdahaleye rağmen rekor: 2.30 TL

Bu rekorların ardından Merkez Bankası dolar satarak döviz piyasasına doğrudan müdahale gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın doğrudan müdahalesi sonrası dolar kuru 2.2670 TL'ye düştü. Euro da 3,10 TL'nin altına geriledi. Bankacılardan alınan bilgiye göre dolar satışıyla doğrudan müdahale aralıklarla sürdü. Merkez Bankası'ndan müdahalenin miktarına yönelik resmi açıklama 15 gün sonra gelecek. Ancak şimdiden bankacılar doğrudan satışın 2 milyar doları aştığını belirtti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Ancak bu müdahaleler de yeterli olmadı. Saat 17:45 itibariyle dolar 2,30 TL'yi de geçti.

Uzmanlar bu tip müdahalenin sürekli bir müdahaleye dönüşmesini olmasını beklemiyor. Merkez Bankası en son 4 Ocak 2012 tarihinde 155 milyon dolar satışla piyasaya doğrudan satış yapmıştı. 30 Aralık 2011 ile 4 Ocak 2012 arasında Merkez Bankası doğrudan müdahaleyle toplam 2 milyar 871 milyon dolar satmış, sadece 30 Aralık 2011'deki müdahale 1 milyar 865 milyon doları bulmuştu. Bugünkü 2 milyar dolarlık müdahale ise MB'nin bir günlük rekoru kırmış olduğuna işaret ediyor.

'Aşırı seviyeleri engellemek için doğrudan müdahale yapıyor'

Burgan Yatırım Başekonomisti Haluk Bürümcekçi Merkez Bankası'nın kuru aşırı seviyelere gitmemesi için bu yöntemi kullanabildiğini söyledi. Bürümcekçi "Doğrudan döviz satışı ile müdahale son seçenekler arasında görülür. Muhtemelen Merkez Bankası tarafından son hareketler temelinden kopuk görülmüştür. Sanırım gün boyu devam edecek. Akşamüzeri düzenli yapılan döviz satım ihalesinde de daha fazla bir miktar görebiliriz. Ancak bunun günlerce süreceğini sanmıyorum. Merkez Bankası bu müdahale ile aşırı noktalara gitmesini engellemeye çalışıyor."

'Örtülü faiz artırımı'

Uzmanlar siyasal belirsizliğin devam etmesinin yanı sıra Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla piyasaya net mesaj veremediğini belirtiyor.

Merkez Bankası salı günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 4,50 olan politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faiz oranını değiştirmemişti. Yüzde 7,75 olan faiz koridorunun üst bandı da aynı kaldı. Yüzde 3.50 olan gecelik borçlanma faizi de yine aynı bırakılmıştı.

Merkez Bankası ek sıkılaştırma uygulanması gerekli görülen günlerde bankalararası piyasadaki faizlerin yüzde 7,75 yerine yüzde 9 civarında oluşmasının kararlaştırıldığını da bildirmişti. Bu karar uzmanlar tarafından örtülü faiz artırımı olarak değerlendirmişti. Merkez Bankası 27 Ocak Pazartesi günü ek parasal sıkılaştırma uygulayacağını da açıklamıştı.

'Belirsizlik yükseltiyor'

Acar Yatırım Araştırma Müdürü Zeynel Balcı'ya göre siyasetteki gelişmelerin ardından Merkez Bankasının "Örtülü faiz artışı" yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zeynel Balcı "Gösterge ve alt ve üst koridor faizlerine dokunulmadan fonlama maliyetinin artırarak döviz kurlarına müdahale düşüncesi etkili olmamış görülüyor. Şimdiye kadar döviz satarak kurları kontrol etmeye çalışıldı. Haziran ayından bu yana 19 milyar dolarlık satışa karşılık Dolar/TL'de yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış gerçekleşti. Merkez bankasının faiz konusunda da temkinli davranması ve önümüzdeki döneme ilişkin tavrı konusundaki belirsizlik nedeniyle döviz kurları üzerinde etkili olmadı. Şirketlerin döviz açığını kapatma isteğine bir kısım fiyat marjlarından yararlanmak için spekülatif kazanç elde etmek için alımlarının da etkili olduğu söylenebilir. FED'in geçtğimiz Aralık'ta aldığı likidite kısmaya başlaması varlık alımlarını azaltma kararı ayrı bir baskı unsuru. diye konuştu.

'Hareketler artık ekonomik değil manipülatif'

Integral Yatırım Araştırma Müdürü Egemen Candır istisnai gün uygulamalarına gelecek hafta başlayacağını açıklayan Merkez Bankası'nın müdahale etmesine fırsat olmadan döviz dalgalanmasının tekrar ciddi oranda arttığını belirtti. Borsa ve tahvil piyasasında dalgalanma olmadığını belirten Candır "Dövizdeki hareketin rahatlıkla yüzde 5’inin manipülatif olduğu düşünülebilir. TCMB’nin uygulamasının dolaylı da olsa ciddi sayılabilecek bir oranda faiz artırımı yerine geçtiği bir ortamda, bu tarz hareketlerin oluşması, son dönemlerdeki popüler bir terimle 'manidar'" diye konuştu.