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Ekonomi

Dolar 2.30 TL'ye dayandı

Piyasalar güne yine rekorlarla başladı. Dolar uluslararası piyasalarda dakikalar içinde 2.2680 TL'den 2.2905 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor kırdı

23 Ocak 2014 11:07

Piyasalarda sular durulmuyor. Merkez Bankası'nın politika faizi ve faiz koridorunu sabit tutmasının ardından dolar 2.2905 TL'yi görerek rekor kırdı. Euro da 3.1040 TL'yi görerek tarihi rekorunu genişletti. 

Merkez Bankası salı günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 4,50 olan politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faiz oranını değiştirmemişti. Yüzde 7,75 olan faiz koridorunun üst bandı da aynı kaldı. Yüzde 3.50 olan gecelik borçlanma faizi de yine aynı bırakılmıştı.

Merkez Bankası ek sıkılaştırma uygulanması gerekli görülen günlerde bankalararası piyasadaki faizlerin yüzde 7,75 yerine yüzde 9 civarında oluşmasının kararlaştırıldığını da bildirmişti. Bu karar uzmanlar tarafından örtülü faiz artırımı olarak değerlendirmişti. Merkez Bankası 27 Ocak Pazartesi günü ek parasal sıkılaştırma uygulayacağını da açıklamıştı.

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