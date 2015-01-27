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Ekonomi

Dolar uçuşa geçti; 2,37

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın, faiz indirimi sinyali üzerine dolar 2.3735'i gördü

27 Ocak 2015 19:35

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın, enflasyondeki gelişmelere göre 4 Şubat'ta erken toplantı yaparak faizi indirebileceklerini söylemesi üzerine dolar 2.5 kuruştan fazla artışla 2.3735'i gördü. Erdem Başçı, bugünkü konuşmasında "Her ifadede, her söylenende bir hakikat payı vardır. Burada bizim almamız gereken bir şey var mı? Bunların hepsini dikkatli bir şekilde dinleriz ama otururuz arkadaşlarımızla birlikte teknik birimlerimizin değerlendirmeleri çerçevesinde enflasyonu düşürücü politika nedir, bunu ele alırız. Orada (Cumhurbaşkanlığı) her zaman brifing vermeye hazırız, herhangi bir çekincemiz yok" demişti.

 

Davos'ta görüştüler 

 

Başçı, ekonomideki gelişmeler karşısında devlet yetkilileri ile bir araya gelme konusundaki sorulara ilişkin, bunların kanunda yazılı olduğunu söyledi. Başçı, şunları kaydetti: "Onun dışında sıradışı bir gelişme olursa dünyada bizim telefon açıp Sayın Başbakanımızdan randevu isteyip, gidip durumu arz etmemiz mutlaka gerekir. Bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Çünkü hükümete danışmanlık görevimiz var. Mesela en son Avrupa Merkez Bankası'nın kararı perşembe günü açıklandı. Hemen akşamına Başbakanımızdan randevu istemiştim. Davos'ta bunu bir değerlendirdik. Tavsiyelerini dinledim Başbakanımızın, benzer brifingleri Cumhurbaşkanımıza da zaman zaman vermemizin faydalı olacağını söyledi. 'Nasıl hükümeti bilgilendiriyorsanız, zaman zaman Cumhurbaşkanımıza da bu tür brifingleri vermeniz iyi olabilir' dedi. Nitekim bu geçmişte çok yapıldı. Merkez Bankasının kamuoyuna çok duyurmadan geçmiş dönemlerde önceki cumhurbaşkanlarına da brifing verdiğini dile getiren Başçı, "Yine olabilir, olmasına mani herhangi bir şey yok. Buna da her zaman hazırlıklıyız ne zaman uygun görürlerse" dedi.

 

Çekinmiyoruz

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyip istemediklerinin sorulması üzerine Başçı, "Hayır, oradan herhangi bir davet gelirse elbette... Biz randevu istemeye hazırız burada sizin aracılığınızla hemen isteyelim istiyorsanız. Orada her zaman brifing vermeye hazırız, herhangi bir çekincemiz yok" diye konuştu. (AA)

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