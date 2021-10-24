Dolar yeni haftaya da hareketli başladı; 9,77 seviyesini gördü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen adam ilan edilmesi' talimatını verdiğini söylemesinin ardından Dolar/TL kuru Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9,77 seviyesinin üzerini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti.

ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'ten on büyükelçi ortak bir bildiri yayımlayarak Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçinin 'persona non grata' ilan edilmesi için talimat verdiğini belirtmişti.

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