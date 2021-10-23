Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 büyükelçi yanıtı: Bu hareketlerinin sebebi mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapan '10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmeleri' talimatını vermesinin "mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası olduğunu" söyledi.

CHP lideri Kılıçdaoğlu, '"Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim" açıklaması yapan Erdoğan'a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın hızla uçuruma sürüklediğini söylerken, Erdoğan'a "Dönüp bir halkın sofrasına bak" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!"

Tıklayın - Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: "Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini halledeceksiniz" dedim

TIKLAYIN - 10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın