Dolar rekora mı koşuyor?

Çin ve jeopolitik riskler ile TCMB endişelerinin baskısıyla kur 3 ayın zirvesi olan 3 lirayı aşarak 3.02 seviyesine geldi.

Dünya'da yer alan habere göre, dün, gün sonunda 3.0045 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah en son 2 Ekim'de gördüğü 3.0244 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL 24 Eylül'de tarihi zirve olan 3.0750 seviyesini görmüştü.

Çin yuanındaki zayıflama ve artan jeopolitik risklerin, global risk iştahını olumsuz etkilemesinin yanı sıra TCMB'nin gerekli adımları atmaktan kaçınacağı endişeleri TL'nin son dönemde dolar karşısındaki kayıplarını artırmasına neden oldu.

Altın fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları 12 yılın dibine inerken altın fiyatları yükseldi. Borsa İstanbul ise açılışta yüzde 1'e yakın değer kaybetti.