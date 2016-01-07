T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar rekora mı koşuyor?

Dolar dün üç ay sonra yeniden 3 lira seviyesini aşmıştı

07 Ocak 2016 11:42

Çin ve jeopolitik riskler ile TCMB endişelerinin baskısıyla kur 3 ayın zirvesi olan 3 lirayı aşarak 3.02 seviyesine geldi.

Dünya'da yer alan habere göre, dün, gün sonunda 3.0045 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah en son 2 Ekim'de gördüğü 3.0244 seviyesine kadar yükseldi. 

Dolar/TL 24 Eylül'de tarihi zirve olan 3.0750 seviyesini görmüştü.

Çin yuanındaki zayıflama ve artan jeopolitik risklerin, global risk iştahını olumsuz etkilemesinin yanı sıra TCMB'nin gerekli adımları atmaktan kaçınacağı endişeleri TL'nin son dönemde dolar karşısındaki kayıplarını artırmasına neden oldu. 

 

Altın fiyatları yükseldi

 

Petrol fiyatları 12 yılın dibine inerken altın fiyatları yükseldi. Borsa İstanbul ise açılışta yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

ETİKETLER

dolareurobistborsa istanbul

İlgili Haberler

Dolar 3 lirayı geçti

TL, yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24