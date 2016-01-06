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Ekonomi

Dolar 3 lirayı geçti

TL, yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu

06 Ocak 2016 12:49

Türk Lirası, Çin kaynaklı ekonomik endişeler ve diğer gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki düşüşü nedeniyle değer kaybetmeye bugün de devam etti. Dolar/TL, bugün üç ay sonra yeniden 3 lira seviyesini aştı.

Dolar, TL karşısında saat 10.14 itibariyle 3,01 seviyesini gördü. Euro / TL ise 3,23'ten işlem görüyor. Borsa yüzde 1,3 ekside.

Dün saat 16.49'da 2.9735/2.9742 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.0061 seviyesine kadar yükseldikten birkaç saat sonra 3.0000/3.0010 seviyesine geriledi.

Euro/TL ise 3,2345 seviyesinde.

 

FED toplantısı bekleniyor

 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olurken, piyasalar Fed'in bu akşam açıklanacak olan son faiz toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor. Tutanaklarda faiz artışlarının nasıl devam edeceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Asya borsaları ve birçok gelişen piyasa para birimi, Çin'in yuanın daha çok zayıflamasına izin vererek yavaşlayan ekonomisine dair endişelerin artmasına yol açması ve Kuzey Kore'nin nükleer testinin jeopolitik gerilimleri yükseltmesi üzerine kayıplar yaşadı.

 

Borsada düşüş sürüyor

 

Borsa İstanbul'da da dün olduğu gibi bugün de düşüş devam ediyor. 

Endeks yüzde 1,3 düşüşle 70 bin puanın altında işlem görüyor. 

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