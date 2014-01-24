Dolar için gözler Merkez Bankası'nda

Dün 2,3050 liralık rekor seviyeye ulaşan dolar, bugüne 2,2940 liradan başladıktan sonra 2,2917 seviyesinden işlem görüyor. Merkez Bankası'nın dün piyasaya doğrudan döviz satarak müdahalesine rağmen dolar/TL kurunun tarihi zirvesini test etmesinin ardından piyasalar, Merkez Bankası'nın yeni bir adım atıp atmayacağını takip edecek.

Cbce.com sitesinni haberine göre, bankacılar, Merkez'in piyasada 3 milyar dolar civarında döviz satış yapmış olabileceğini hesaplarken bugün yeniden doğrudan müdahale olabileceğini belirtiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Merkez Bankası'nın atması gereken adım faiz artışıydı. Bu adımı atmayıp düşük faizle doğrudan müdahale yapması olumlu sonuç getirmedi. 2011'deki son müdahale, büyük bölümü ilk gün olmak üzere, dört gün sürmüştü. Bugün de benzer şeklinde bir müdahalesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak atılması gereken asıl adım düşük kalan faizlerin artırılmasıdır. Geri kalan adımlar ancak geçici çözümdür" dedi.