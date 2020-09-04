Dolar güne hareketli başladı, dünkü tarihi zirvesinin üzerine çıktı

Dün tarihi rekorunu kırarak 7.4549 TL seviyesine ulaşan dolar bugün bu rekoru yeniden tazeledi.

Dolar dün sabah saatlerine kademeli olarak artışla başlamıştı. Gün içinde 7.4248 TL'ye yükselişinin ardından 7.4549 TL'ye kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dolar bugüne 7.43 TL seviyesinden başladı. Ardından 7.4558 TL'ye çıkarak dünkü rekorunu tazeledi.

Şu dakikalarda 7.42 - 7.43 TL bandında dalgalı bir seyir izliyor.

Euro 8.82 TL ile dünkü pozisyonunu korurken, sterlin ise 9.88 TL'ye kadar çıkmış durumda.

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