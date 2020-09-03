Dolarda yeni zirve, 7.45 TL ile tarihi rekorunu kırdı

Dolar bu hafta içinde koruduğu 7.35 TL seviyelerinden 7.4535 TL'ye kadar çıkarak gün içinde üst üste rekor kırdı.

Dolar sabah saatlerine artışla başlayarak 7.39 TL'ye kadar yükselmişti. Kademeli olarak artan dolar önce 7.4248 TL'ye yükselişinin ardından 7.4535 TL'ye kadar çıkarak rekorunu yeniledi.

Şu dakikalarda 7.44 - 7.45 TL aralığında dalgalanıyor.

Dolar yurt dışı piyasalarda euro satışlarıyla beraber yükselmişti. Dolar başlıca para birimleri karşısında Salı günü gördüğü 28 ayın en düşük seviyesinin yaklaşık yüzde 1 üzerine çıktı ve Haziran'dan bu yana arka arkaya ilk defa art arda iki gün değer kazandı.

Bu gelişmelerle 7.39 TL ile güne başlayan dolar, Türkiye'de ağustos ayı enflasyon verilerinin yüzde 11.77 gelmesinin ardından yükselişe geçti.

Euro 8.79 TL, sterlin ise 9.85 TL seviyesinden işlem görüyor.

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