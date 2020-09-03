Dolar, enflasyondaki yükseliş ve Euro'ya ilişkin endişelerle 7.43'ü geçti

Dolar Perşembe sabah saatlerinde 7.40 seviyesini aştı ve öğle saatlerinde 7.4323 TL'ye yükseldi. Doların yükselişinde, Ağusos ayında enflasyonun yükselişe geçmesi etkili oldu. Tüketici enflasyonu Ağustos'ta yüzde 0.86 yükseliş gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11.77 oldu. Merkez Bankası'nın özellikle dikkate aldığı enerji, gıda ve altın fiyatları hariç "çekirdek enflasyon" da Ağustos'ta yükselişe geçerek yeniden yüzdi 11'i geçti.

Enflasyondaki yükseliş, reel faizin erimesine yol açtığı için TL'nin cazibesini azaltıyor. Bu da TL'den çıkışa neden ouyor.

Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanıyor

Öte yandan doların TL'nin yanı sıra gelişmekte olan ülke paralarının birçoğu karşısında Perşembe günü yükselişte olduğu görülüyor.

Doların küresel piyasalarda değer kazanmasında, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'nun yükselişinden rahatsız olduğu yönündeki haberler rol oynuyor. Euro hafta başında dolar karşısında 2 yıldan bu yana ilk kez 1.20 seviyesini geçmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın, AB ülkelerinin ihracat gücünü aşındırdığı gerekçesiyle bundan rahatsız olduğu ve müdahaleye hazırlandığı yönündeki haberler medyaya yansımıştı.

Ekonomi Servisi