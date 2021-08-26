Dolar güne 8.38 seviyesinde başladı; euro 9.88

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başladı.

Dolar güne 8,38 seviyesinden başladı. Dün günü 8,40 seviyesinin altında 8,37'den kapatan dolar, gün içi en yüksek 8,38'e yükselirken, en düşük ise 8,37'ye geriledi.

Euro ise güne 9,88 seviyesinden başlarken, dün kapanışta 9,86 seviyesindeydi. Euro gün içi en yüksek 9,88 lira olurken, en düşük ise 9,86 seviyesine indi.

Döviz kurlarındaki düşüşte IMF'den gelecek Özel Çekme Hakkı (SDR) ve yaz aylarıyla artan turizmin etkisiyle ülkeye giren döviz miktarı etkili oluyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta yaptığı konuşmada IMF'den gelecek SDR payı için isim vermeden "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak" demişti.

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TIKLAYIN: Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde